HortusFox er en specialbygget webapplikation til planteentusiaster, der ønsker at administrere stueplanter og haver med struktur og privatliv. Den lader dig katalogisere planter med fotos, artsnavne og brugerdefinerede attributter, organisere dem efter placering og indstille tilbagevendende plejepåmindelser for vanding, gødning og ompotning. Vejrdataintegration hjælper udendørshaveejere med at tilpasse plejeplaner til miljøforhold, mens indbygget planteidentifikation hjælper med at identificere ukendte arter.

Selv-hosting af HortusFox på din VPS sikrer, at års vækstregistreringer, plejehistorikker og plantebilleder forbliver under din fulde kontrol — ingen tredjeparts skytjeneste kan afbryde adgangen til dine samlingsdata eller tjene penge på dine havevaner.