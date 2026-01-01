Udrul HortusFox med enkeltklikinstallation.
Selvhostet plantestyringssystem til katalogisering, planlægning af plejerutiner og privat organisering af din have.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med HortusFox
HortusFox er en specialbygget webapplikation til planteentusiaster, der ønsker at administrere stueplanter og haver med struktur og privatliv. Den lader dig katalogisere planter med fotos, artsnavne og brugerdefinerede attributter, organisere dem efter placering og indstille tilbagevendende plejepåmindelser for vanding, gødning og ompotning. Vejrdataintegration hjælper udendørshaveejere med at tilpasse plejeplaner til miljøforhold, mens indbygget planteidentifikation hjælper med at identificere ukendte arter.
Selv-hosting af HortusFox på din VPS sikrer, at års vækstregistreringer, plejehistorikker og plantebilleder forbliver under din fulde kontrol — ingen tredjeparts skytjeneste kan afbryde adgangen til dine samlingsdata eller tjene penge på dine havevaner.
Vigtige funktioner i HortusFox
Omsorgspåmindelser
Indstil gentagne opgaver for vanding, gødning og ompotning, så ingen planter nogensinde glemmes i en travl plejeplan.
Lokationsbaseret organisation
Tildel planter til specifikke rum eller udendørsområder for hurtigt at filtrere din samling og administrere hvert område uafhængigt.
Vejrintegration
Forbind lokale vejrdata for automatisk at tilpasse udendørs plantepleje med nedbør og temperaturforhold.
Plantegenkendelse
Identificer ukendte arter ud fra fotos direkte i appen, og tilføj bekræftede artsdata til dit katalog uden at forlade HortusFox.
Lagerstyring
Hold styr på potter, gødning, værktøj og forsyninger sammen med dine planter, så haveressourcerne altid er medregnet.
Samarbejdschat
Indbygget gruppechat lader husstande og teams koordinere ansvaret for plantepleje uden separate beskedapps.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre HortusFox
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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