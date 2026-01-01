Scada-LTS er et Java-baseret, web-baseret SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system designet til ingeniører, der skal overvåge og styre industrielt udstyr fra en browser. Udviklet fra den gennemprøvede Mango Automation-kodebase leveres det med en grafisk visningseditor, historisk datalogning, alarmhåndtering, scripting og indbyggede drivere til Modbus, SNMP, OPC og andre industrielle protokoller – ingen proprietære licenser eller gebyrer pr. tag.

Ved at selv-hoste Scada-LTS på din egen VPS holdes procesdata, enhedslegitimationsoplysninger og operatøraktivitet fuldstændigt inden for din infrastruktur, samtidig med at dashboards gøres tilgængelige for feltteams via standard HTTPS uden at udsætte PLC'er for det offentlige internet.