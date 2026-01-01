Udrul Scada-LTS med enkeltklikinstallation.
Open source web SCADA-system til industriel overvågning, dashboards, alarmer og protokolbaseret enhedsstyring.
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Hvad du kan bygge med Scada-LTS
Scada-LTS er et Java-baseret, web-baseret SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system designet til ingeniører, der skal overvåge og styre industrielt udstyr fra en browser. Udviklet fra den gennemprøvede Mango Automation-kodebase leveres det med en grafisk visningseditor, historisk datalogning, alarmhåndtering, scripting og indbyggede drivere til Modbus, SNMP, OPC og andre industrielle protokoller – ingen proprietære licenser eller gebyrer pr. tag.
Ved at selv-hoste Scada-LTS på din egen VPS holdes procesdata, enhedslegitimationsoplysninger og operatøraktivitet fuldstændigt inden for din infrastruktur, samtidig med at dashboards gøres tilgængelige for feltteams via standard HTTPS uden at udsætte PLC'er for det offentlige internet.
Vigtige funktioner i Scada-LTS
Multiprotokoldrivere
Native Modbus, SNMP, OPC, HTTP og SQL datakilder forbindes med PLC'er, sensorer og eksisterende systemer uden tredjeparts-gateways.
Grafisk visningseditor
Træk-og-slip visningsbyggeren lader ingeniører sammensætte live mimikdiagrammer, målere og trenddiagrammer direkte i browseren.
Alarmer og eventhåndterere
Konfigurerbare alarmniveauer med e-mail, scripting og setpunktshandlinger omdanner anomalier til automatiserede svar i hele anlægget.
Historisk datalogning
Hvert datapunkt er tidsstemplet og gemt i MySQL, hvilket muliggør langvarig trendanalyse, rapporter og lovpligtige revisionsspor.
Scriptingpunkter og metapunkter
JavaScript-baserede metapunkter og hændelsesbehandlere beregner afledte værdier, KPI'er og brugerdefineret logik uden eksterne tjenester.
Webnativearkitektur
Kører i Apache Tomcat med en fuldt browserbaseret brugerflade, så operatører får adgang til kontrolpaneler fra enhver enhed på netværket.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Scada-LTS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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