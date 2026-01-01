Multica er en open source-platform for administrerede agenter, der lader dig behandle kodende AI-agenter som holdkammerater i stedet for engangs-chatsessioner. Tildel opgaver til specifikke agenter, følg deres fremskridt i realtid, og opbyg et genanvendeligt færdighedsbibliotek, der vokser over tid, efterhånden som dit team arbejder sammen. Den understøtter enhver agent-CLI, der er installeret lokalt – Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini og andre – via en letvægtsdaemon, der forbinder dine maskiner tilbage til den centrale server.

Selv-hosting af Multica på din VPS holder hver opgave, kodeændring og integrationslegitimation inden for din egen infrastruktur uden gebyrer pr. bruger og uden tredjeparts agenttelemetri. PostgreSQL med pgvector leveres forudkonfigureret, så platformen er produktionsklar fra første opstart.