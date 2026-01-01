Installer Multica med ét klik
Open source-styret agentplatform, der forvandler kodende AI-agenter til teammedlemmer, som du kan tildele opgaver.
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Hvad du kan bygge med Multica
Multica er en open source-platform for administrerede agenter, der lader dig behandle kodende AI-agenter som holdkammerater i stedet for engangs-chatsessioner. Tildel opgaver til specifikke agenter, følg deres fremskridt i realtid, og opbyg et genanvendeligt færdighedsbibliotek, der vokser over tid, efterhånden som dit team arbejder sammen. Den understøtter enhver agent-CLI, der er installeret lokalt – Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini og andre – via en letvægtsdaemon, der forbinder dine maskiner tilbage til den centrale server.
Selv-hosting af Multica på din VPS holder hver opgave, kodeændring og integrationslegitimation inden for din egen infrastruktur uden gebyrer pr. bruger og uden tredjeparts agenttelemetri. PostgreSQL med pgvector leveres forudkonfigureret, så platformen er produktionsklar fra første opstart.
Vigtige funktioner i Multica
Multiagentsupport
Forbind Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini og andre kodningsagent-CLI'er via et enkelt dashboard.
Lokal eksekveringsdæmon
En letvægtsdæmon kører på dine egne maskiner, så agenter udfører opgaver mod det rigtige arbejdsområde og de legitimationsoplysninger, du allerede har.
Opgavetildeling og sporing
Fordel arbejde til specifikke agenter og følg fremskridt, output og beslutninger i realtid uden at polle chattråde.
Genanvendeligt færdighedsbibliotek
Indfang agentfærdigheder én gang, og genanvend dem på tværs af arbejdsområder og teammedlemmer, så kapaciteten opbygges over tid.
Webhook-automatisering
Udløs agentarbejdsgange fra GitHub, Lark eller enhver ekstern tjeneste via indbyggede autopilotwebhookhandlere.
Selvhostet dataejerskab
Alle opgaver, kodeændringer og integrationslegitimationsoplysninger forbliver på din VPS uden telemetri og uden pris pr. plads.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Multica
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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