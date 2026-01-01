Installer Plex med et-klik installation
Verdens mest populære selvhostede medieserver til streaming af film, tv-serier, musik og billeder til enhver enhed.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Plex
Plex forvandler din personlige mediesamling til en strømlinet streamingtjeneste, der kan konkurrere med Netflix eller Spotify. Den henter automatisk plakatkunst, beskrivelser, rollebesætningsdetaljer og bedømmelser til dine film, tv-serier og musik — og forvandler rå filer til et smukt organiseret bibliotek, der er tilgængeligt fra enhver enhed eller placering.
Selv-hosting af Plex på din egen VPS giver dig 24/7 tilgængelighed uden at være afhængig af hjemmeinternet-oppetid, dedikeret CPU til problemfri transkodning af flere samtidige streams og uploadbåndbredde i virksomhedsklasse, så fjernadgang aldrig buffer — selv med 4K-indhold.
Vigtige funktioner i Plex
Universel enhedssupport
Native apps til iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, smart-tv'er, spillekonsoller og webbrowsere sikrer, at dit bibliotek er tilgængeligt fra enhver skærm, du ejer.
Automatisk metadata
Plex henter plakatkunst, bedømmelser, rollebesætningsinfo og beskrivelser automatisk fra TMDb, TVDb og MusicBrainz, og forvandler rå filer til en professionelt katalogiseret samling.
Hardwaretranskodning
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC og AMD AMF acceleration konverterer video i realtid, så enhver enhed kan afspille ethvert format uden buffering eller kvalitetstab.
Live-tv og DVR
Par Plex med en kompatibel tuner for at optage jordbaserede udsendelser, og skab en personlig DVR, der erstatter kabel-tv med gratis lokale kanaler og tidsforskudt visning.
Administrerede brugerkonti
Opret separate profiler til hvert familiemedlem med individuel sehistorik, forældrekontrol og indholdsvurderingsfiltre – alt sammen administreret fra ét administratorpanel.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Plex
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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