Plex forvandler din personlige mediesamling til en strømlinet streamingtjeneste, der kan konkurrere med Netflix eller Spotify. Den henter automatisk plakatkunst, beskrivelser, rollebesætningsdetaljer og bedømmelser til dine film, tv-serier og musik — og forvandler rå filer til et smukt organiseret bibliotek, der er tilgængeligt fra enhver enhed eller placering.

Selv-hosting af Plex på din egen VPS giver dig 24/7 tilgængelighed uden at være afhængig af hjemmeinternet-oppetid, dedikeret CPU til problemfri transkodning af flere samtidige streams og uploadbåndbredde i virksomhedsklasse, så fjernadgang aldrig buffer — selv med 4K-indhold.