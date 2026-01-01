Udrul Explo med étklikinstallation.
Selvhostet musikopdagelsesmotor, der automatisk bygger spillelister ud fra ListenBrainz-anbefalinger og downloader dem til dit bibliotek.
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Hvad du kan bygge med Explo
Explo er en selvhostet musikopdagelsesserver, der forbinder din ListenBrainz-lyttehistorik med dit personlige musikbibliotek. Den henter ugentlige og daglige anbefalingsspillelister fra ListenBrainz, finder de matchende numre via YouTube eller Soulseek, downloader dem og opretter spillelister direkte i Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic eller MPD — automatisk, på en tidsplan du styrer.
I modsætning til streamingtjenester, der låser anbefalinger bag abonnementer og uigennemsigtige algoritmer, giver Explo dig fuld gennemsigtighed: hver anbefaling kan spores tilbage til dine faktiske lyttedata på ListenBrainz, og hvert downloadet nummer ligger på din egen server. Den indbyggede web-brugerflade lader dig administrere tidsplaner, gennemse spilleliste-historik og konfigurere alle integrationer uden at redigere konfigurationsfiler.
Vigtige funktioner i Explo
ListenBrainz-opdagelse
Henter Weekly Exploration, Weekly Jams og Daily Jams-afspilningslister direkte fra din ListenBrainz-konto – anbefalinger formet udelukkende af din egen lyttehistorik.
Multiserversupport
Integreres med Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic og MPD, og opretter afspilningslister direkte inde i den musikserver, du allerede kører.
Planlagt automatisering
Konfigurerbare cron-tidsplaner kører opdagelse automatisk – indstil det én gang, og ny musik vises i dit bibliotek hver uge uden manuelle trin.
YouTube- og Soulseek-download
Finder og downloader numre via YouTube (med yt-dlp) eller Soulseek (via Slskd), med kvalitetsfiltre, formatvalg og smart deduplikering.
Web-brugerfladestyring
Gennemse afspilningslistearkiver, udløs manuelle kørsler, juster tidsplaner, og administrer alle musikserverindstillinger fra en enkelt godkendt browsergrænseflade.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Explo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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