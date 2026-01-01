Explo er en selvhostet musikopdagelsesserver, der forbinder din ListenBrainz-lyttehistorik med dit personlige musikbibliotek. Den henter ugentlige og daglige anbefalingsspillelister fra ListenBrainz, finder de matchende numre via YouTube eller Soulseek, downloader dem og opretter spillelister direkte i Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic eller MPD — automatisk, på en tidsplan du styrer.

I modsætning til streamingtjenester, der låser anbefalinger bag abonnementer og uigennemsigtige algoritmer, giver Explo dig fuld gennemsigtighed: hver anbefaling kan spores tilbage til dine faktiske lyttedata på ListenBrainz, og hvert downloadet nummer ligger på din egen server. Den indbyggede web-brugerflade lader dig administrere tidsplaner, gennemse spilleliste-historik og konfigurere alle integrationer uden at redigere konfigurationsfiler.