Udrul Papra med et-klik-installation
Minimalistisk open source-dokumenthåndteringsplatform til arkivering og genfinding af dine vigtige filer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Papra
Papra er en open source-platform til dokumenthåndtering og -arkivering, designet til langtidsopbevaring og nem genfinding af personlige og organisatoriske dokumenter — kvitteringer, garantier, kontrakter og alt, hvad du har brug for at gemme. I modsætning til oppustede DMS-løsninger fokuserer Papra på enkelhed: upload dokumenter, tag dem, søg i dem, og find dem igen mange år senere.
Selv-hosting af Papra på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine dokumenter uden tredjepartsadgang, ingen gebyrer pr. dokument og ingen lagerbegrænsninger ud over din egen disk. Den indbyggede SQLite-database betyder nul infrastrukturafhængigheder — blot en enkelt container og en volumen.
Vigtige funktioner i Papra
Fuldtekstsøgning
Søg på tværs af dokumentindhold, tags og metadata øjeblikkeligt – inklusive tekst udvundet fra scannede billeder via OCR.
Automatiserede taggingregler
Definer regler til automatisk at tagge indgående dokumenter baseret på filnavnsmønstre eller indhold, så dit arkiv forbliver organiseret uden manuel indsats.
E-mailindlæsning
Send dokumenter direkte til din Papra indbakke via e-mail, hvilket gør det nemt at arkivere kvitteringer og fakturaer, når de ankommer.
Organisationer og deling
Opret flere organisationer og inviter samarbejdspartnere, så familier eller små teams kan administrere dokumenter sammen i separate rum.
API og webhooks
Integrer Papra med andre værktøjer ved hjælp af REST API, CLI, SDK og webhooks til automatiserede dokumentarbejdsgange.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Papra
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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