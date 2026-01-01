Papra er en open source-platform til dokumenthåndtering og -arkivering, designet til langtidsopbevaring og nem genfinding af personlige og organisatoriske dokumenter — kvitteringer, garantier, kontrakter og alt, hvad du har brug for at gemme. I modsætning til oppustede DMS-løsninger fokuserer Papra på enkelhed: upload dokumenter, tag dem, søg i dem, og find dem igen mange år senere.

Selv-hosting af Papra på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine dokumenter uden tredjepartsadgang, ingen gebyrer pr. dokument og ingen lagerbegrænsninger ud over din egen disk. Den indbyggede SQLite-database betyder nul infrastrukturafhængigheder — blot en enkelt container og en volumen.