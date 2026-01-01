Udrul Tyk Gateway med et-klik-installation
Open source API-gateway til sikring, administration og overvågning af REST-, GraphQL- og gRPC-API'er uden betalt licens eller funktionelle betalingsmure.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Tyk Gateway
Tyk Gateway er en fuldt open source API-gateway, der håndterer godkendelse, ratebegrænsning, kvoter og anmodningstransformation for dine backend-tjenester. Licenseret under Mozilla Public License 2.0 er alle gateway-funktioner tilgængelige uden en licensnøgle — OAuth 2.0, JWT-validering, GraphQL-proxying og plugin-understøttelse er alle inkluderet i open source-versionen.
Redis er den eneste afhængighed, der leverer distribueret sessionslagring og ratebegrænsnings-tællere. Konfiguration håndteres via en REST-administrations-API, hvilket gør Tyk kompatibel med infrastruktur-som-kode-arbejdsgange og CI/CD-pipelines. Selvhosting holder al API-trafik, legitimationsoplysninger og brugsdata inden for din egen infrastruktur.
Vigtige funktioner i Tyk Gateway
Autentificeringsmiddleware
Beskyt API'er med OAuth 2.0, JWT, HMAC-signaturer, Basic Auth, gensidig TLS eller API-nøgler – ingen brugerdefineret godkendelseskode påkrævet.
Ratebegrænsning og kvoter
Håndhæv hastighedsgrænser og brugskvoter pr. bruger, pr. applikation eller pr. politik for at forhindre misbrug og sikre retfærdig adgang.
Multiprotokolunderstøttelse
Rout REST-, GraphQL-, gRPC-, TCP- og WebSocket-API'er gennem en enkelt gateway med protokolbevidst transformation og proxying.
Anmodningstransformation
Omskriv URL'er, indsæt eller fjern headers, rediger anmodnings- og svartekster, og konverter mellem SOAP og GraphQL direkte.
Pluginmiddleware
Udvid gateway-funktionaliteten med brugerdefineret logik skrevet i JavaScript, Python, Go eller gRPC uden at ændre kernekodebasen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Tyk Gateway
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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