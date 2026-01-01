Tyk Gateway er en fuldt open source API-gateway, der håndterer godkendelse, ratebegrænsning, kvoter og anmodningstransformation for dine backend-tjenester. Licenseret under Mozilla Public License 2.0 er alle gateway-funktioner tilgængelige uden en licensnøgle — OAuth 2.0, JWT-validering, GraphQL-proxying og plugin-understøttelse er alle inkluderet i open source-versionen.

Redis er den eneste afhængighed, der leverer distribueret sessionslagring og ratebegrænsnings-tællere. Konfiguration håndteres via en REST-administrations-API, hvilket gør Tyk kompatibel med infrastruktur-som-kode-arbejdsgange og CI/CD-pipelines. Selvhosting holder al API-trafik, legitimationsoplysninger og brugsdata inden for din egen infrastruktur.