WebThings Gateway er en open source-implementering af Web of Things-specifikationen, oprindeligt udviklet af Mozilla og nu vedligeholdt af WebThings-fællesskabet. Den forbinder smart home-enheder fra forskellige økosystemer til et enkelt privat dashboard, der eksponerer hver enhed som en Web Thing med en standard HTTP- og WebSocket API.

Ved at køre WebThings Gateway på din egen VPS holdes enhedsdata, automatiseringsregler og tilføjelseskonfiguration helt væk fra leverandørskyen. Gatewayen understøtter MQTT og IP-baserede protokoller ud af boksen, mens Zigbee-, Z-Wave- og Bluetooth-tilføjelser forbliver tilgængelige for brugere, der parrer VPS'en med en fjernbro eller kompatibel hardware.