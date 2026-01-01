Installer WebThings Gateway med ét klik
Open source Web of Things-gateway til at forene og styre smart home-enheder fra et privat webdashboard.
Vælg en VPS-pakke til WebThings Gateway
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med WebThings Gateway
WebThings Gateway er en open source-implementering af Web of Things-specifikationen, oprindeligt udviklet af Mozilla og nu vedligeholdt af WebThings-fællesskabet. Den forbinder smart home-enheder fra forskellige økosystemer til et enkelt privat dashboard, der eksponerer hver enhed som en Web Thing med en standard HTTP- og WebSocket API.
Ved at køre WebThings Gateway på din egen VPS holdes enhedsdata, automatiseringsregler og tilføjelseskonfiguration helt væk fra leverandørskyen. Gatewayen understøtter MQTT og IP-baserede protokoller ud af boksen, mens Zigbee-, Z-Wave- og Bluetooth-tilføjelser forbliver tilgængelige for brugere, der parrer VPS'en med en fjernbro eller kompatibel hardware.
Vigtige funktioner i WebThings Gateway
Web of Things API
Hver tilsluttet enhed eksponeres via en standard HTTP- og WebSocket Web Things API til brug i scripts, dashboards og tredjepartsapps.
Visuel regelmotor
Træk-og-slip-regelredigering lader dig kæde triggere og handlinger sammen på tværs af enhver tilsluttet enhed uden at skrive kode.
Tilføjelsesøkosystem
Installer adaptere til MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, virtuelle sensorer og snesevis flere fra den indbyggede tilføjelsesmappe.
Privat som standard
Alle enhedsdata, logfiler og automatiseringer forbliver på din VPS uden leverandørkonto, uden telemetri og uden behov for et cloud-relæ.
Plantegning og logfiler
Placer enheder på en tilpasset plantegning, og gennemgå historiske sensordata med den indbyggede logfremviser til fejlfinding.
Stemme og HTTPS-adgang
Valgfri tunneling, HTTPS og integrationer med stemmeassistenter lader dig nå gatewayen sikkert fra hvor som helst.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre WebThings Gateway
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.