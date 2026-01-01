Home Assistant er den førende open source-hjemmeautomatiseringsplatform, som millioner af brugere verden over stoler på. Den forener smarte enheder fra forskellige producenter — lys, termostater, kameraer, sikkerhedssystemer og medieafspillere — i en enkelt tilpasselig grænseflade med en kraftfuld automatiseringsmotor, der understøtter komplekse scenarier udløst af tid, enhedsstatus eller eksterne begivenheder.

Implementering af Home Assistant på din egen VPS sikrer, at dit smarte hjem forbliver operationelt selv under lokale udfald, giver pålidelig fjernadgang overalt og holder alle enhedsdata og automatiseringslogik fuldstændig under din kontrol uden afhængighed af cloud-tjenester.