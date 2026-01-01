Installer Home Assistant med et-klik-installation
Privatlivsfokuseret open source-hjemmeautomatiseringsplatform med 2.000+ integrationer til smarte enheder og tjenester.
Vælg en VPS-pakke til Home Assistant
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Home Assistant
Home Assistant er den førende open source-hjemmeautomatiseringsplatform, som millioner af brugere verden over stoler på. Den forener smarte enheder fra forskellige producenter — lys, termostater, kameraer, sikkerhedssystemer og medieafspillere — i en enkelt tilpasselig grænseflade med en kraftfuld automatiseringsmotor, der understøtter komplekse scenarier udløst af tid, enhedsstatus eller eksterne begivenheder.
Implementering af Home Assistant på din egen VPS sikrer, at dit smarte hjem forbliver operationelt selv under lokale udfald, giver pålidelig fjernadgang overalt og holder alle enhedsdata og automatiseringslogik fuldstændig under din kontrol uden afhængighed af cloud-tjenester.
Vigtige funktioner i Home Assistant
2.000+ Integrationer
Forbind stort set enhver smarthome-enhed eller skytjeneste via et konstant voksende bibliotek af fællesskabsintegrationer.
Lokalkontrol
Alle automatiseringer kører lokalt uden cloudafhængighed, hvilket holder dit hjem responsivt, selv når internetforbindelsen svigter.
Kraftfulde Automatiseringer
Visuel og YAML-baseret automatiseringseditor understøtter komplekse triggere, betingelser og flertrinshandlinger til ethvert scenarie.
Tilpasselige dashboards
Lovelace dashboards lader dig designe personlige kontrolgrænseflader til enhver enhed eller skærm i dit hjem.
Stemmeassistentintegration
Virker med Google Assistant, Amazon Alexa og Siri til håndfri styring af enhver tilsluttet enhed.
Energiovervågning
Spor og optimer husstandsenergiforbrug med dedikerede overvågningsdashboards og forbrugsdata på enhedsniveau.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Home Assistant
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.