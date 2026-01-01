Installer n8n med AI-assistent med ét klik.
Workflow-automatisering med en indbygget AI-chat, der planlægger, bygger og fejlfinder dine automatiseringer for dig.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med n8n with AI Assistant
n8n er en workflowautomatiseringsplatform, der forbinder applikationer, tjenester og API'er via en visuel nodebaseret editor. Denne implementering tilføjer n8n's AI-assistent, en chatgrænseflade, der omdanner anmodninger i almindeligt sprog til fungerende workflows — den vælger de rigtige noder, forbinder dem, skriver udtrykkene og forklarer, hvorfor en eksekvering mislykkedes, i stedet for at lade dig læse logs.
Assistenten kører kode i et sandkassemiljø, der er implementeret sammen med n8n på din egen VPS i stedet for en tredjeparts cloud, så workflowlogik, legitimationsoplysninger og genereret kode forbliver på din infrastruktur. Den drives af Nexos AI, hvilket giver assistenten adgang til avancerede modeller via en enkelt nøgle, mens du bevarer ubegrænsede workfloweksekveringer og ingen prissætning pr. opgave.
Vigtige funktioner i n8n with AI Assistant
Chat-drevet workflow-opbygning
Beskriv den automatisering, du ønsker, i et letforståeligt sprog, og assistenten samler noderne, forbindelserne og udtrykkene for dig.
Selvhostet kodesandkasse
Genereret kode udføres i en isoleret sandkassetjeneste, der kører på din egen VPS, så intet sendes til en ekstern udførelsesudbyder.
Vejledt fejlsøgning
Spørg assistenten, hvorfor en udførelse mislykkedes, og få en forklaring med en konkret løsning i stedet for at grave gennem rå udførelseslogfiler.
Nexos AI Model Adgang
Én Nexos AI-nøgle giver assistenten adgang til førende modeller, og du kan skifte den model, den bruger, når som helst.
Fuld n8n Automationssuite
Alt i standard n8n er inkluderet – hundredvis af integrationer, webhooks, tidsplaner og brugerdefinerede JavaScript-noder.
Data forbliver på din VPS
Workflow-definitioner, API-legitimationsoplysninger og udførelseshistorik lagres i et vedvarende volumen, du kontrollerer og frit kan sikkerhedskopiere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre n8n with AI Assistant
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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