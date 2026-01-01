Op til 70% rabat på n8n with AI Assistant

Installer n8n med AI-assistent med ét klik.

Workflow-automatisering med en indbygget AI-chat, der planlægger, bygger og fejlfinder dine automatiseringer for dig.

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Gratis automatiske ugentlige sikkerhedskopier
AI-administreret VPS
59,99kr./md.
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Installer n8n med AI-assistent med ét klik.

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Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med n8n with AI Assistant

n8n er en workflowautomatiseringsplatform, der forbinder applikationer, tjenester og API'er via en visuel nodebaseret editor. Denne implementering tilføjer n8n's AI-assistent, en chatgrænseflade, der omdanner anmodninger i almindeligt sprog til fungerende workflows — den vælger de rigtige noder, forbinder dem, skriver udtrykkene og forklarer, hvorfor en eksekvering mislykkedes, i stedet for at lade dig læse logs.

Assistenten kører kode i et sandkassemiljø, der er implementeret sammen med n8n på din egen VPS i stedet for en tredjeparts cloud, så workflowlogik, legitimationsoplysninger og genereret kode forbliver på din infrastruktur. Den drives af Nexos AI, hvilket giver assistenten adgang til avancerede modeller via en enkelt nøgle, mens du bevarer ubegrænsede workfloweksekveringer og ingen prissætning pr. opgave.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i n8n with AI Assistant

Chat-drevet workflow-opbygning

Beskriv den automatisering, du ønsker, i et letforståeligt sprog, og assistenten samler noderne, forbindelserne og udtrykkene for dig.

Selvhostet kodesandkasse

Genereret kode udføres i en isoleret sandkassetjeneste, der kører på din egen VPS, så intet sendes til en ekstern udførelsesudbyder.

Vejledt fejlsøgning

Spørg assistenten, hvorfor en udførelse mislykkedes, og få en forklaring med en konkret løsning i stedet for at grave gennem rå udførelseslogfiler.

Nexos AI Model Adgang

Én Nexos AI-nøgle giver assistenten adgang til førende modeller, og du kan skifte den model, den bruger, når som helst.

Fuld n8n Automationssuite

Alt i standard n8n er inkluderet – hundredvis af integrationer, webhooks, tidsplaner og brugerdefinerede JavaScript-noder.

Data forbliver på din VPS

Workflow-definitioner, API-legitimationsoplysninger og udførelseshistorik lagres i et vedvarende volumen, du kontrollerer og frit kan sikkerhedskopiere.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre n8n with AI Assistant

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
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