n8n er en workflowautomatiseringsplatform, der forbinder applikationer, tjenester og API'er via en visuel nodebaseret editor. Denne implementering tilføjer n8n's AI-assistent, en chatgrænseflade, der omdanner anmodninger i almindeligt sprog til fungerende workflows — den vælger de rigtige noder, forbinder dem, skriver udtrykkene og forklarer, hvorfor en eksekvering mislykkedes, i stedet for at lade dig læse logs.

Assistenten kører kode i et sandkassemiljø, der er implementeret sammen med n8n på din egen VPS i stedet for en tredjeparts cloud, så workflowlogik, legitimationsoplysninger og genereret kode forbliver på din infrastruktur. Den drives af Nexos AI, hvilket giver assistenten adgang til avancerede modeller via en enkelt nøgle, mens du bevarer ubegrænsede workfloweksekveringer og ingen prissætning pr. opgave.