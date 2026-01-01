Jotty er et minimalistisk, selvhostet produktivitetsværktøj, der gemmer alt i Markdown- og JSON-filer — ingen database at vedligeholde. Det kombinerer en TipTap WYSIWYG-editor til rige noter og tjeklister med Kanban-tavler og grundlæggende tidsregistrering, der dækker daglig opgavestyring uden unødvendig kompleksitet.

At køre Jotty på din egen VPS betyder, at dine noter og opgavelister forbliver private, tilgængelige fra enhver enhed og fri for abonnementsgebyrer. Flerbrugersupport med et adminpanel lader familier eller små teams dele én instans med separate notesamlinger og valgfri samarbejdsdeling via links.