Udrul Jotty med enkeltklikinstallation
Letvægts, filbaseret notetagning og opgavestyring med Kanban-tavler og Markdown-understøttelse – ingen database påkrævet.
Vælg en VPS-pakke til Jotty
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Jotty
Jotty er et minimalistisk, selvhostet produktivitetsværktøj, der gemmer alt i Markdown- og JSON-filer — ingen database at vedligeholde. Det kombinerer en TipTap WYSIWYG-editor til rige noter og tjeklister med Kanban-tavler og grundlæggende tidsregistrering, der dækker daglig opgavestyring uden unødvendig kompleksitet.
At køre Jotty på din egen VPS betyder, at dine noter og opgavelister forbliver private, tilgængelige fra enhver enhed og fri for abonnementsgebyrer. Flerbrugersupport med et adminpanel lader familier eller små teams dele én instans med separate notesamlinger og valgfri samarbejdsdeling via links.
Vigtige funktioner i Jotty
Filbaseret lagring
Noter og opgaver gemmes som Markdown- og JSON-filer – nemme at sikkerhedskopiere, versionsstyre eller migrere uden proprietære eksportværktøjer.
Formateret teksteditor
TipTap-drevet WYSIWYG-editor understøtter Markdown, syntaksfremhævede kodeblokke og træk-og-slip-tjeklister til produktiv notetagning.
Kanbantavler
Visualiser arbejdsgange med Kanban-lignende projekttavler og indbygget tidsregistrering, uden at implementere en tung projektstyringsplatform.
Flerbrugeradgang
Adminpanel understøtter flere brugerkonti med separate notesamlinger og delbare links til selektivt samarbejde.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Jotty
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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