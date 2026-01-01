Installer ShinyProxy med ét-klik installation.
Open source-server til udrulning af Shiny, Dash, Streamlit og andre dataapps med indbygget godkendelse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ShinyProxy
ShinyProxy er den open source-server, der er bygget af Open Analytics til hosting af interaktive dataapplikationer skrevet i R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio og mange andre frameworks. Den starter hver brugersession i en isoleret Docker-container og videresender derefter HTTP- og WebSocket-trafik tilbage til browseren, så hver besøgende får et rent miljø uden at forurene delt tilstand.
Selvhosting af ShinyProxy på din egen VPS holder proprietære modeller, datasæt og dashboards inden for din perimeter, samtidig med at det giver teams virksomhedsfunktioner — autentificering, gruppebaseret adgangskontrol, brugslogning — uden licensering pr. bruger eller leverandørlåsning.
Vigtige funktioner i ShinyProxy
Containere pr. bruger
Hver session opretter sin egen Docker-container, så brugere aldrig deler tilstand, sessioner eller beregningsressourcer.
Multiframeworksupport
Host R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode og enhver anden webapp pakket som en container.
Plugbar autentificering
Integrer LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak eller sociale logins for at styre adgangen til apps med gruppebaseret adgangskontrol.
Brugsanalyser
Indbygget hændelseslogning sporer app-lanceringer, varigheder og aktive sessioner til kapacitetsplanlægning og revision.
WebSocket-streaming
Indbygget WebSocket- og HTTP/2-proxy holder interaktive Shiny- og Dash-apps responsive under belastning.
Administrationspanel
Live adminvisning viser kørende containere, lader operatører inspicere aktivitet og stopper sessioner efter behov.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ShinyProxy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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