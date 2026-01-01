ShinyProxy er den open source-server, der er bygget af Open Analytics til hosting af interaktive dataapplikationer skrevet i R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio og mange andre frameworks. Den starter hver brugersession i en isoleret Docker-container og videresender derefter HTTP- og WebSocket-trafik tilbage til browseren, så hver besøgende får et rent miljø uden at forurene delt tilstand.

Selvhosting af ShinyProxy på din egen VPS holder proprietære modeller, datasæt og dashboards inden for din perimeter, samtidig med at det giver teams virksomhedsfunktioner — autentificering, gruppebaseret adgangskontrol, brugslogning — uden licensering pr. bruger eller leverandørlåsning.