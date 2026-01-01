jsreport er en open source-rapporteringsserver, der genererer forretningsdokumenter i produktionskvalitet fra HTML-skabeloner. Udviklingsteams bruger den som en delt tjeneste, som enhver applikation i organisationen kan kalde via REST API – ved at sende JSON-data og modtage et formateret PDF-, Excel-regneark-, DOCX- eller HTML-svar uden nogen renderinglogik i den kaldende applikation. Skabeloner er skrevet i standard HTML og CSS ved hjælp af Handlebars eller andre understøttede motorer, så enhver webudvikler kan oprette og vedligeholde dem uden at skulle lære et proprietært DSL.

Selv-hosting af jsreport holder genererede dokumenter – fakturaer, kontrakter, årsregnskaber – på infrastruktur, du kontrollerer, uden at sende følsomme forretningsdata til en tredjeparts renderingstjeneste. Ingen gebyrer pr. dokument og ingen brugsgrænser.