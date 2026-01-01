Implementer jsreport med énkliksinstallation
Selvhostet JavaScript-rapporteringsplatform til generering af PDF-, Excel- og DOCX-dokumenter fra HTML-skabeloner via REST API.
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Hvad du kan bygge med jsreport
jsreport er en open source-rapporteringsserver, der genererer forretningsdokumenter i produktionskvalitet fra HTML-skabeloner. Udviklingsteams bruger den som en delt tjeneste, som enhver applikation i organisationen kan kalde via REST API – ved at sende JSON-data og modtage et formateret PDF-, Excel-regneark-, DOCX- eller HTML-svar uden nogen renderinglogik i den kaldende applikation. Skabeloner er skrevet i standard HTML og CSS ved hjælp af Handlebars eller andre understøttede motorer, så enhver webudvikler kan oprette og vedligeholde dem uden at skulle lære et proprietært DSL.
Selv-hosting af jsreport holder genererede dokumenter – fakturaer, kontrakter, årsregnskaber – på infrastruktur, du kontrollerer, uden at sende følsomme forretningsdata til en tredjeparts renderingstjeneste. Ingen gebyrer pr. dokument og ingen brugsgrænser.
Vigtige funktioner i jsreport
Flere outputformater
Generer PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV eller XML fra den samme skabelon, ved at skifte format via en API-parameter uden at vedligeholde separate designs.
REST API-rendering
Hver skabelon er et POST-slutpunkt – applikationer sender JSON-data og modtager det gengivne dokument tilbage, hvilket afkobler rapportlogik fra applikationskode.
Browserbaseret Designer
Design, forhåndsvis og test rapportskabeloner direkte i browseren ved hjælp af den indbyggede webeditor uden at skifte mellem værktøjer.
Rapportplanlægning
Planlæg, at rapporter kører automatisk med faste intervaller, og få dem leveret via e-mail eller gem outputtet, hvilket eliminerer manuelle, tilbagevendende eksporter.
Skabelonversionsstyring
Spor hver ændring i en skabelon med indbygget versionshistorik, og gendan til enhver tidligere version uden at vedligeholde et separat VCS.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre jsreport
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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