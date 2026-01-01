Udrul ThingsBoard med enkeltklikinstallation
Open source IoT-platform til enhedsstyring, indsamling af telemetri i realtid og tilpasset dashboard-visualisering.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ThingsBoard
ThingsBoard er en open source IoT-platform, der håndterer hele livscyklussen for installationer af forbundne enheder — fra enhedsprovisionering og legitimationsstyring gennem telemetriindtagelse i realtid, kompleks hændelsesbehandling og tilpasset dashboardvisualisering. Den understøtter MQTT-, HTTP- og CoAP-protokoller ud af boksen, hvilket gør den kompatibel med stort set enhver mikrocontroller, industriel sensor eller gateway.
Selv-hosting af ThingsBoard på din egen VPS betyder, at dine enhedsdata aldrig forlader din infrastruktur — afgørende for installationer inden for industri, medicin og smarte bygninger, der er underlagt krav til datasuverænitet. Med understøttelse af flere lejere kan en enkelt ThingsBoard-instans betjene isolerede miljøer for forskellige teams, kunder eller projekter.
Vigtige funktioner i ThingsBoard
Dashboards i realtid
Opret brugerdefinerede dashboards med dusinvis af widgettyper – diagrammer, målere, kort og tabeller – der opdateres live, når enheder sender telemetri.
Visuel Regelmotor
Behandl enhedsdata med en træk-og-slip-editor til regelkæder, der udløser alarmer, transformerer lastdata og videresender hændelser til eksterne systemer.
MQTT Enhedsforbindelse
Tilslut sensorer og mikrocontrollere via MQTT, HTTP eller CoAP ved hjælp af adgangstokens pr. enhed, uden behov for en ekstra broker.
Enhedsflådestyring
Organiser enheder i grupper, tildel delte attributter, administrer firmwareopdateringer, og spor enhedsstatus på tværs af hele din flåde.
Multitenant support
Opret isolerede lejerkonti med deres egne enheder, dashboards og brugerroller – ideelt for produktvirksomheder, der administrerer kundedistributioner.
Alarmer og Notifikationer
Definer tærskel- eller regelbaserede alarmer, der sender e-mail-, webhook- eller platformmeddelelser, når enhedsbetingelser er opfyldt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ThingsBoard
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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