Op til 70% rabat på ThingsBoard

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Open source IoT-platform til enhedsstyring, indsamling af telemetri i realtid og tilpasset dashboard-visualisering.

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70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med ThingsBoard

ThingsBoard er en open source IoT-platform, der håndterer hele livscyklussen for installationer af forbundne enheder — fra enhedsprovisionering og legitimationsstyring gennem telemetriindtagelse i realtid, kompleks hændelsesbehandling og tilpasset dashboardvisualisering. Den understøtter MQTT-, HTTP- og CoAP-protokoller ud af boksen, hvilket gør den kompatibel med stort set enhver mikrocontroller, industriel sensor eller gateway.

Selv-hosting af ThingsBoard på din egen VPS betyder, at dine enhedsdata aldrig forlader din infrastruktur — afgørende for installationer inden for industri, medicin og smarte bygninger, der er underlagt krav til datasuverænitet. Med understøttelse af flere lejere kan en enkelt ThingsBoard-instans betjene isolerede miljøer for forskellige teams, kunder eller projekter.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i ThingsBoard

Dashboards i realtid

Opret brugerdefinerede dashboards med dusinvis af widgettyper – diagrammer, målere, kort og tabeller – der opdateres live, når enheder sender telemetri.

Visuel Regelmotor

Behandl enhedsdata med en træk-og-slip-editor til regelkæder, der udløser alarmer, transformerer lastdata og videresender hændelser til eksterne systemer.

MQTT Enhedsforbindelse

Tilslut sensorer og mikrocontrollere via MQTT, HTTP eller CoAP ved hjælp af adgangstokens pr. enhed, uden behov for en ekstra broker.

Enhedsflådestyring

Organiser enheder i grupper, tildel delte attributter, administrer firmwareopdateringer, og spor enhedsstatus på tværs af hele din flåde.

Multitenant support

Opret isolerede lejerkonti med deres egne enheder, dashboards og brugerroller – ideelt for produktvirksomheder, der administrerer kundedistributioner.

Alarmer og Notifikationer

Definer tærskel- eller regelbaserede alarmer, der sender e-mail-, webhook- eller platformmeddelelser, når enhedsbetingelser er opfyldt.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre ThingsBoard

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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