ThingsBoard er en open source IoT-platform, der håndterer hele livscyklussen for installationer af forbundne enheder — fra enhedsprovisionering og legitimationsstyring gennem telemetriindtagelse i realtid, kompleks hændelsesbehandling og tilpasset dashboardvisualisering. Den understøtter MQTT-, HTTP- og CoAP-protokoller ud af boksen, hvilket gør den kompatibel med stort set enhver mikrocontroller, industriel sensor eller gateway.

Selv-hosting af ThingsBoard på din egen VPS betyder, at dine enhedsdata aldrig forlader din infrastruktur — afgørende for installationer inden for industri, medicin og smarte bygninger, der er underlagt krav til datasuverænitet. Med understøttelse af flere lejere kan en enkelt ThingsBoard-instans betjene isolerede miljøer for forskellige teams, kunder eller projekter.