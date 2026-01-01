yt-dlp Web UI er en højtydende browser-frontend og JSON-RPC-server til den populære yt-dlp-downloader. Den udstiller den fulde kraft af yt-dlp gennem en ren webgrænseflade, så du kan sætte downloads i kø, overvåge fremskridt i realtid, se kommende livestreams og hente videoer fra YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud og hundredvis af andre understøttede sider uden at røre kommandolinjen.

Selv-hosting af den på din VPS frigør dig fra desktop-installationsprogrammer, browserudvidelser, der går i stykker ved hver sideændring, og reklamefinansierede online-downloadere. Filer lander direkte på serverlager med datacenterbåndbredde, RPC-serveren lader dig skripte automatisering, og en indbygget køgrænse beskytter delte ressourcer på boksen.