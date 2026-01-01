Udrul yt-dlp Web-brugerflade med enkeltklikinstallation
Selvhostet webfrontend og RPC-server til yt-dlp, der downloader video og lyd fra over 1.000 sider.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med yt-dlp Web UI
yt-dlp Web UI er en højtydende browser-frontend og JSON-RPC-server til den populære yt-dlp-downloader. Den udstiller den fulde kraft af yt-dlp gennem en ren webgrænseflade, så du kan sætte downloads i kø, overvåge fremskridt i realtid, se kommende livestreams og hente videoer fra YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud og hundredvis af andre understøttede sider uden at røre kommandolinjen.
Selv-hosting af den på din VPS frigør dig fra desktop-installationsprogrammer, browserudvidelser, der går i stykker ved hver sideændring, og reklamefinansierede online-downloadere. Filer lander direkte på serverlager med datacenterbåndbredde, RPC-serveren lader dig skripte automatisering, og en indbygget køgrænse beskytter delte ressourcer på boksen.
Vigtige funktioner i yt-dlp Web UI
Drevet af yt-dlp
Bygget på yt-dlp, der understøtter downloads fra YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud og over tusind andre video- og lydsider.
Realtidskø
Spor hver aktiv og afventende download med live fremskridt, ETA og hastighedsopdateringer streamet via WebSockets.
Formatvalg
Vælg præcise video- og lydformater, udpak kun lyd, tilsidesæt outputfilnavne, eller send sikre, tilpassede yt-dlp-argumenter pr. download.
JSON-RPC-server
Et scriptbart RPC-slutpunkt giver dig mulighed for at udløse downloads fra cronjob, scripts eller tredjepartsklienter uden at bruge brugerfladen.
Samtidighedsgrænser
Konfigurerbar køstørrelse holder samtidige downloads under kontrol, så en stor afspilningsliste ikke vil udtømme VPS-båndbredde eller disk-I/O.
Token-baseret autentificering
Indbygget JWT-autentificering beskytter webbrugerfladen og RPC-slutpunkter bag et genereret brugernavn og adgangskode.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre yt-dlp Web UI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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