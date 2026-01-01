docassemble er en gratis open source-platform til at bygge webbaserede guidede interviews, der indsamler information fra slutbrugere og samler tilpassede dokumenter, kontrakter og formularer ud fra svarene. Forfattere skriver interviewlogik i YAML, dokument-skabeloner i Markdown eller DOCX, og udvider funktionaliteten med Python – uden at opsætte en tilpasset webapplikation.

Oprindeligt designet til retshjælpsorganisationer og advokatfirmaer, der automatiserer klientmodtagelse og dokumentudfærdigelse, driver docassemble nu ekspertsystemer inden for compliance, offentlige tjenester og HR-arbejdsgange. Selvhosting på en VPS holder følsomme interview-svar, genererede dokumenter og klientdata på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. interview eller pr. bruger.