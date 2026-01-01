Udrul docassemble med enkeltklikinstallation
Open source-ekspertsystem til vejledte interviews og automatiseret dokumentsamling, bygget på Python, YAML og Markdown.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med docassemble
docassemble er en gratis open source-platform til at bygge webbaserede guidede interviews, der indsamler information fra slutbrugere og samler tilpassede dokumenter, kontrakter og formularer ud fra svarene. Forfattere skriver interviewlogik i YAML, dokument-skabeloner i Markdown eller DOCX, og udvider funktionaliteten med Python – uden at opsætte en tilpasset webapplikation.
Oprindeligt designet til retshjælpsorganisationer og advokatfirmaer, der automatiserer klientmodtagelse og dokumentudfærdigelse, driver docassemble nu ekspertsystemer inden for compliance, offentlige tjenester og HR-arbejdsgange. Selvhosting på en VPS holder følsomme interview-svar, genererede dokumenter og klientdata på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. interview eller pr. bruger.
Vigtige funktioner i docassemble
Guidede interviews
Byg forgrenede spørgsmålsforløb i YAML, der indsamler brugerinput via tilgængelige, mobilvenlige webformularer med betinget logik.
Dokumentsamling
Generer udfyldte DOCX-, PDF- og RTF-dokumenter ud fra interviewsvarene ved hjælp af Markdown- eller Word-skabeloner med automatisk formatering.
Python-udvidelsesmuligheder
Gå over til fuld Python, når YAML ikke er nok – kald eksterne API'er, udfør beregninger, eller integrer med eksisterende systemer.
Elektroniske signaturer
Indfang underskrifter på touchskærme, og indlejre dem i genererede dokumenter uden tredjeparts e-signaturtjenester.
Flersproget kundeservice
Forfat et interview på flere sprog med indbyggede oversættelsesværktøjer og lokaltilpasset dato-, tal- og valutaformatering.
Indbygget Playground
Browserbaseret udviklingsmiljø med kodeeditor, livetest og pakkehåndtering lader forfattere iterere uden et separat IDE.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre docassemble
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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