Implementer OpenEMR med ét-klik-installation.
Open source-baseret system til elektroniske patientjournaler og praksisstyring, der bruges af klinikker og sundhedsudbydere verden over.
Vælg en VPS-pakke til OpenEMR
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenEMR
OpenEMR er verdens mest udbredte open source-system til elektroniske patientjournaler (EPJ) og lægepraksisstyringssystem. Bygget til små klinikker og store sundhedsorganisationer tilbyder det en komplet pakke af værktøjer til patientregistrering, klinisk dokumentation, tidsplanlægning, fakturering og rapportering — alt sammen inden for en enkelt selvhostet platform.
Selvhosting af OpenEMR på din egen VPS giver dig fuld kontrol over følsomme patientdata, hvilket sikrer overholdelse af privatlivsreglerne og opbevaring af medicinske journaler på infrastruktur, du selv ejer. Med ingen brugerlicensgebyrer og et aktivt globalt fællesskab er OpenEMR et gennemprøvet alternativ til dyre proprietære EPJ-systemer.
Vigtige funktioner i OpenEMR
Patientjournalstyring
Gem og hent komplette patienthistorier, herunder demografiske data, sygehistorie, laboratorieresultater, recepter og kliniske noter i en struktureret journal.
Aftaleplanlægning
Administrer udbyderkalendere, patientaftaler og gentagne besøg med en multiresourceplanlægger, der håndterer flere behandlere og lokationer.
Fakturering og kodning
Generer forsikringskrav med ICD-10 og CPT-kodningssupport, spor betalinger, og administrer indbetalinger for at reducere det administrative arbejde med fakturering.
Klinisk beslutningsstøtte
Fremhæv advarsler om lægemiddelinteraktioner, allergialarmer og påmindelser om forebyggende pleje på behandlingsstedet for at understøtte sikrere kliniske beslutninger.
E-receptudstedelse og laboratorier
Send recepter elektronisk til apoteker og modtag strukturerede laboratoriesvar direkte i patientjournaler uden manuel genindtastning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenEMR
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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