OpenEMR er verdens mest udbredte open source-system til elektroniske patientjournaler (EPJ) og lægepraksisstyringssystem. Bygget til små klinikker og store sundhedsorganisationer tilbyder det en komplet pakke af værktøjer til patientregistrering, klinisk dokumentation, tidsplanlægning, fakturering og rapportering — alt sammen inden for en enkelt selvhostet platform.

Selvhosting af OpenEMR på din egen VPS giver dig fuld kontrol over følsomme patientdata, hvilket sikrer overholdelse af privatlivsreglerne og opbevaring af medicinske journaler på infrastruktur, du selv ejer. Med ingen brugerlicensgebyrer og et aktivt globalt fællesskab er OpenEMR et gennemprøvet alternativ til dyre proprietære EPJ-systemer.