Harness Open Source er en omfattende DevOps-platform, der forener kildekodehåndtering, automatiserede CI/CD-pipelines, hostede udviklingsmiljøer (Gitspaces) og artefaktregistre i en enkelt løsning. Som en videreudvikling af Drone CI strækker den sig ud over kontinuerlig integration for at levere en komplet softwareleveringsplatform under Apache 2.0-licensen.

Selv-hosting af Harness på din VPS giver dig ubegrænset build-minutter, artefaktlagring og teammedlemmer til en fast pris, med fuldt ejerskab over kildekode og pipeline-data. Ingen begrænsning, ingen prissætning pr. bruger og ingen leverandørlåsning – blot en komplet DevOps-platform, der kører på hardware, du kontrollerer.