Udrul Harness med et-klik-installation
End-to-end udviklerplatform, der kombinerer Git-hosting, CI/CD-pipelines og cloud-udviklingsmiljøer i ét værktøj.
Vælg en VPS-pakke til Harness
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Harness
Harness Open Source er en omfattende DevOps-platform, der forener kildekodehåndtering, automatiserede CI/CD-pipelines, hostede udviklingsmiljøer (Gitspaces) og artefaktregistre i en enkelt løsning. Som en videreudvikling af Drone CI strækker den sig ud over kontinuerlig integration for at levere en komplet softwareleveringsplatform under Apache 2.0-licensen.
Selv-hosting af Harness på din VPS giver dig ubegrænset build-minutter, artefaktlagring og teammedlemmer til en fast pris, med fuldt ejerskab over kildekode og pipeline-data. Ingen begrænsning, ingen prissætning pr. bruger og ingen leverandørlåsning – blot en komplet DevOps-platform, der kører på hardware, du kontrollerer.
Vigtige funktioner i Harness
Integreret SCM
Host Git-arkiver med fulde commit-, branch-, merge- og pull request-arbejdsgange samt kodegennemgang, branch-beskyttelse og hemmelighedsscanning.
Produktionsklar CI/CD
Byg, test og implementer ethvert sprog eller framework med containeriserede pipelinestrin, hundredvis af genanvendelige skabeloner og ét-klik-migrering fra GitHub Actions, GitLab CI og CircleCI.
Gitspaces Udviklingsmiljøer
Giv udviklere øjeblikkeligt klar, forudkonfigurerede cloud-udviklingsmiljøer, der er tilgængelige fra VS Code, JetBrains eller browseren – hvilket eliminerer opsætningstiden fuldstændigt.
Artefaktregister
Lagre og proxy Dockerbilleder, Helmdiagrammer og brugerdefinerede pakker i et indbygget register med upstreamcachelagring for at fremskynde byggeprocesser og reducere eksterne afhængigheder.
Sikkerhedsscanning
Registrer automatisk hemmeligheder og sårbarheder i kode og afhængigheder, før de når produktion, og håndhæv kvalitetsporte som en del af hver pipelinekørsel.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Harness
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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