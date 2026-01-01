Installer Homarr med ét-klik installation.
Moderne, tilpasseligt serverdashboard til at organisere og overvåge alle dine selvhostede tjenester på ét sted.
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Hvad du kan bygge med Homarr
Homarr er et elegant open source-dashboard, designet til at give dig en enkelt grænseflade til alle dine selvhostede applikationer. I stedet for at bogmærke dusinvis af service-URL'er præsenterer Homarr dem som organiserede fliser med live statusindikatorer, søgning og hurtige handlinger – alt sammen fra én side.
Implementering af Homarr på din egen VPS betyder, at dit dashboard forbliver privat, indlæses øjeblikkeligt på det lokale netværk og kan integreres direkte med Docker for automatisk at opdage kørende containere og vise deres status i realtid.
Vigtige funktioner i Homarr
Serviceorganisation
Gruppér applikationer i brugerdefinerede tavler og kategorier, så hver tjeneste er ét klik væk.
Docker-integration
Registrer automatisk kørende containere og vis deres status, sundhed og ressourceforbrug uden manuel konfiguration.
Statusovervågning
Pinger tjenester med jævne mellemrum og viser live op/ned-indikatorer direkte på hver flise.
Tilpasseligt layout
Træk-og-slip-gittereditoren lader dig ændre størrelse på, omarrangere og style felter, så det passer til din arbejdsgang.
Søg og bogmærker
Øjeblikkelig søgning på tværs af alle konfigurerede tjenester og internettet, med tastaturgenveje til superbrugere.
Flerbrugerunderstøttelse
Opret separate konti med rollebaserede tilladelser, så hvert teammedlem kun ser, hvad de har brug for.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Homarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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