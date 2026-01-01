Homarr er et elegant open source-dashboard, designet til at give dig en enkelt grænseflade til alle dine selvhostede applikationer. I stedet for at bogmærke dusinvis af service-URL'er præsenterer Homarr dem som organiserede fliser med live statusindikatorer, søgning og hurtige handlinger – alt sammen fra én side.

Implementering af Homarr på din egen VPS betyder, at dit dashboard forbliver privat, indlæses øjeblikkeligt på det lokale netværk og kan integreres direkte med Docker for automatisk at opdage kørende containere og vise deres status i realtid.