Kavita er en funktionsrig selvhostet digital biblioteksadministrator, der understøtter CBZ, CBR, EPUB, PDF og alle større tegneserie- og e-bogsformater. Den autoskanner og katalogiserer dine medier med automatisk metadataudtrækning og tilbyder dedikerede læsegrænseflader optimeret til hver indholdstype – herunder tegneseriesider med dobbelt opslag, højre-til-venstre manga-flow og Webtoon kontinuerlig scroll.

Hosting af Kavita på din egen VPS gør hele din samling tilgængelig 24/7 fra enhver enhed uden at afhænge af hjemmehardwarens oppetid. Understøttelse af flere brugere med rollebaserede tilladelser lader familier dele et bibliotek med alderssvarende adgangskontroller, mens OPDS-understøttelse betyder, at enhver kompatibel læseapp kan oprette forbindelse til din server.