Installer Kavita med enkeltklikinstallation.
Selvhostet digitalt bibliotek for tegneserier, manga, light novels og e-bøger med dedikerede læsere og understøttelse af flere brugere.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Kavita
Kavita er en funktionsrig selvhostet digital biblioteksadministrator, der understøtter CBZ, CBR, EPUB, PDF og alle større tegneserie- og e-bogsformater. Den autoskanner og katalogiserer dine medier med automatisk metadataudtrækning og tilbyder dedikerede læsegrænseflader optimeret til hver indholdstype – herunder tegneseriesider med dobbelt opslag, højre-til-venstre manga-flow og Webtoon kontinuerlig scroll.
Hosting af Kavita på din egen VPS gør hele din samling tilgængelig 24/7 fra enhver enhed uden at afhænge af hjemmehardwarens oppetid. Understøttelse af flere brugere med rollebaserede tilladelser lader familier dele et bibliotek med alderssvarende adgangskontroller, mens OPDS-understøttelse betyder, at enhver kompatibel læseapp kan oprette forbindelse til din server.
Vigtige funktioner i Kavita
Universel formatsupport
Læs CBZ-, CBR-, CB7-, CBT-, PDF- og EPUB-filer med automatisk formatgenkendelse og gengivelse optimeret til hver filtype.
Specialiserede læsere
Dedikerede læsetilstande til tegneserier, manga (højre-til-venstre), e-bøger og Webtoon-scrolling tilpasser sig automatisk hver indholdstype.
Multi-brugerbiblioteker
Opret ubegrænsede brugerkonti med administrator-, bibliotekar- og læserroller samt aldersbegrænsningskontroller for familiesikker browsing.
Smartmetadata
Kavita+ forbinder til Comic Vine, AniList og andre udbydere for automatisk at berige dit bibliotek med forsider, beskrivelser og skaberinformation.
OPDS og Tachiyomi-support
Tilgå dit bibliotek via enhver OPDS-kompatibel app eller Tachiyomi-udvidelsen på Android, hvilket giver dig fleksibilitet i, hvordan du læser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kavita
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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