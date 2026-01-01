Udrul Matrix Synapse med ét kliks installation
Decentraliseret, ende-til-ende-krypteret chatserver til sikker realtidskommunikation med fuld føderationssupport.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Matrix Synapse
Matrix Synapse er referenceserveren for Matrix' åbne kommunikationsprotokol, der muliggør realtidsbeskeder, tale- og videoopkald, fildeling og ende-til-ende-kryptering på tværs af et fødereret netværk af servere. Synapse er betroet af regeringer, universiteter og virksomheder verden over, og lader dine brugere kommunikere sikkert, mens alle data forbliver på din egen infrastruktur.
Føderation gør det muligt for din server at forbinde problemfrit med andre Matrix-servere, så dine brugere kan nå alle på det globale Matrix-netværk. Med broer til Slack, Discord, IRC og Telegram integreres Synapse i eksisterende kommunikationsarbejdsgange uden at tvinge alle over på en enkelt platform.
Vigtige funktioner i Matrix Synapse
End-to-end-kryptering
Alle private beskeder og gruppechats er krypteret som standard, hvilket sikrer, at data forbliver private selv fra serveradministratorer.
Føderationssupport
Kommuniker med brugere på enhver Matrix-server verden over gennem problemfri tværserverføderation.
Platformbroer
Forbind til Slack, Discord, IRC, Telegram og andre platforme via protokolbroer.
Rum og områder
Organiser samtaler med rum, områder, tråde, reaktioner og redigering af beskeder for struktureret kommunikation.
Stemme- og videoopkald
Foretag VoIP tale- og videoopkald direkte i Matrix-klienter uden eksterne tjenester.
SSO-integration
Autentificer brugere via OIDC-, SAML- og CAS-udbydere til virksomhedens single sign-on.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Matrix Synapse
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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