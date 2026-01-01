Matrix Synapse er referenceserveren for Matrix' åbne kommunikationsprotokol, der muliggør realtidsbeskeder, tale- og videoopkald, fildeling og ende-til-ende-kryptering på tværs af et fødereret netværk af servere. Synapse er betroet af regeringer, universiteter og virksomheder verden over, og lader dine brugere kommunikere sikkert, mens alle data forbliver på din egen infrastruktur.

Føderation gør det muligt for din server at forbinde problemfrit med andre Matrix-servere, så dine brugere kan nå alle på det globale Matrix-netværk. Med broer til Slack, Discord, IRC og Telegram integreres Synapse i eksisterende kommunikationsarbejdsgange uden at tvinge alle over på en enkelt platform.