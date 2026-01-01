Installer Opengist med et-klik-installation.
Selvhostet tekstlager drevet af Git til deling af kodeudklip med syntaksfremhævning og fuld versionshistorik.
Vælg en VPS-pakke til Opengist
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Opengist
Opengist er en selvhostet pastebin, der gemmer hvert snippet som et ægte Git-repository. I modsætning til database-baserede paste-værktøjer er hver gist fuldt klonbar — brugere kan pushe opdateringer, se den fulde commit-historik og samarbejde via standard Git-kommandoer over HTTP eller SSH. En ren webgrænseflade tilbyder syntaksfremhævning, fuldtekstsøgning og offentlige, private og ikke-listede synlighedstilstande for hvert snippet.
At hoste Opengist på din VPS giver dig fuldt ejerskab over dine kode-snippets og pastes uden at dele dem med tredjepartstjenester. SQLite bruges som standard, uden at der kræves en yderligere databasecontainer. Den første bruger, der registrerer sig, bliver administrator med adgang til instansdækkende indstillinger og brugeradministration.
Vigtige funktioner i Opengist
Git-baseret lager
Hvert snippet gemmes som et ægte Git-repository, der giver versionshistorik, diffs og HTTP- eller SSH-kloningsadgang ud af boksen.
Syntaksfremhævning
Understøtter hundredvis af sprog med automatisk detektion og manuel tilsidesættelse for nøjagtig fremhævning af ethvert kodestykke eller konfigurationsfil.
Synlighedskontroller
Gør individuelle kodestykker offentlige, private eller ulistede for præcist at styre, hvem der kan finde og se dine kodestykker.
Fuldtekstsøgning
Søg på tværs af alle gists efter indhold, filnavn eller sprog ved hjælp af det indbyggede Bleve-indeks – ingen ekstern søgemaskine påkrævet.
OAuth-login
Log ind med GitHub, GitLab, Gitea eller enhver OIDC-kompatibel udbyder i stedet for at administrere en separat lokalkonto.
Indlejrbare uddrag
Integrer enhver gist på eksterne sider med et genereret scripttag, der gengiver live, syntaksfremhævet kode inline.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Opengist
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.