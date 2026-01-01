Opengist er en selvhostet pastebin, der gemmer hvert snippet som et ægte Git-repository. I modsætning til database-baserede paste-værktøjer er hver gist fuldt klonbar — brugere kan pushe opdateringer, se den fulde commit-historik og samarbejde via standard Git-kommandoer over HTTP eller SSH. En ren webgrænseflade tilbyder syntaksfremhævning, fuldtekstsøgning og offentlige, private og ikke-listede synlighedstilstande for hvert snippet.

At hoste Opengist på din VPS giver dig fuldt ejerskab over dine kode-snippets og pastes uden at dele dem med tredjepartstjenester. SQLite bruges som standard, uden at der kræves en yderligere databasecontainer. Den første bruger, der registrerer sig, bliver administrator med adgang til instansdækkende indstillinger og brugeradministration.