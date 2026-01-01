Fenrus er et selvhostet personligt dashboard, der erstatter din browsers nye fanebladsside med en fuldt tilpasselig hjemmeside. Organiser links og applikationer i grupper, brug smarte app-widgets, der henter live data fra tjenester som Sonarr, Radarr og Jellyfin, og konfigurer flere søgemaskiner med tastaturgenveje. Alle dine personlige apps og ofte besøgte sider er tilgængelige med et øjeblik fra en enkelt, privat side.

Da Fenrus kører udelukkende på din egen VPS, deles ingen af dine app-URL'er, brugsmønstre eller konfigurerede tjenester med tredjeparts dashboard-tjenester. Data gemmes i en letvægts LiteDB-fil, hvilket betyder, at der ikke er nogen ekstern database at administrere — opsætningen tager sekunder, og hele konfigurationen er indeholdt i et enkelt volumen.