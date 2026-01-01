Udrul Fenrus med ét-kliks installation
Personlig hjemmeside og dashboard til hurtig adgang til dine apps, sider og tjenester med smarte app-widgets og tilpassede søgemaskiner.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Fenrus
Fenrus er et selvhostet personligt dashboard, der erstatter din browsers nye fanebladsside med en fuldt tilpasselig hjemmeside. Organiser links og applikationer i grupper, brug smarte app-widgets, der henter live data fra tjenester som Sonarr, Radarr og Jellyfin, og konfigurer flere søgemaskiner med tastaturgenveje. Alle dine personlige apps og ofte besøgte sider er tilgængelige med et øjeblik fra en enkelt, privat side.
Da Fenrus kører udelukkende på din egen VPS, deles ingen af dine app-URL'er, brugsmønstre eller konfigurerede tjenester med tredjeparts dashboard-tjenester. Data gemmes i en letvægts LiteDB-fil, hvilket betyder, at der ikke er nogen ekstern database at administrere — opsætningen tager sekunder, og hele konfigurationen er indeholdt i et enkelt volumen.
Vigtige funktioner i Fenrus
Smarte appwidgets
Forbind tjenester som Sonarr, Radarr, Jellyfin og andre for at vise live status, antal og aktivitetsdata direkte på dine dashboardfliser.
Brugerdefinerede søgemaskiner
Tilføj enhver søgemaskine med et URL-mønster og en tastaturgenvej, skift derefter mellem Google, DuckDuckGo eller din egen Searx-instans med et enkelt tastetryk.
Organiserede Appgrupper
Arranger links og applikationer i navngivne grupper for at holde arbejdsapps, medietjenester, hjemmeautomatisering og personlige sider pænt adskilt.
Multibrugersupport
Hver bruger har en uafhængig dashboard-konfiguration, så alle i husstanden eller teamet kan vedligeholde deres eget layout og app-liste.
Automatiske Faviconer
Fenrus henter automatisk favicons til links, der ikke har et brugerdefineret ikon konfigureret, hvilket holder dit dashboard visuelt ryddeligt uden manuelt arbejde.
Nul ekstern database
Al konfiguration gemmes i en enkelt LiteDB-fil – ingen PostgreSQL eller MySQL er nødvendig, hvilket gør sikkerhedskopier og migreringer til en simpel filkopi.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Fenrus
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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