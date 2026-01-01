Headscale er et selvhostet alternativ til Tailscales proprietære kontrolserver, der giver dig fuldt ejerskab over dit private WireGuard mesh-netværk. Hvor Tailscales hostede tjeneste håndterer nøgleudveksling, IP-tildeling og routingbeslutninger, gør Headscale det samme på infrastruktur, du kontrollerer – uden månedlige gebyrer, uden enhedsbegrænsninger bundet til et abonnement og uden afhængighed af en tredjeparts cloud-tjeneste.

Denne skabelon samler Headscale med Headscale UI, et browserbaseret dashboard til administration af brugere, noder og forhåndsgodkendelsesnøgler. Begge hostes under det samme HTTPS-domæne, med webgrænsefladen tilgængelig på /web -stien. Enhver Tailscale-kompatibel klient kan tilslutte sig dit mesh med det samme efter at have peget sin login-server mod din implementerings-URL.