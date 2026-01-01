Udrul Headscale med enkeltklikinstallation
Open source-selvhostet implementering af Tailscale-kontrolserveren til private WireGuard-mesh-netværk.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Headscale
Headscale er et selvhostet alternativ til Tailscales proprietære kontrolserver, der giver dig fuldt ejerskab over dit private WireGuard mesh-netværk. Hvor Tailscales hostede tjeneste håndterer nøgleudveksling, IP-tildeling og routingbeslutninger, gør Headscale det samme på infrastruktur, du kontrollerer – uden månedlige gebyrer, uden enhedsbegrænsninger bundet til et abonnement og uden afhængighed af en tredjeparts cloud-tjeneste.
Denne skabelon samler Headscale med Headscale UI, et browserbaseret dashboard til administration af brugere, noder og forhåndsgodkendelsesnøgler. Begge hostes under det samme HTTPS-domæne, med webgrænsefladen tilgængelig på
/web-stien. Enhver Tailscale-kompatibel klient kan tilslutte sig dit mesh med det samme efter at have peget sin login-server mod din implementerings-URL.
Vigtige funktioner i Headscale
Tailscale-kompatible klienter
Enhver enhed, der kører den officielle Tailscale-klient, kan oprette forbindelse til din Headscaleserver uden klientmodifikationer.
Webadministrations-UI
Headscale UI tilbyder et browserdashboard til administration af brugere, noder og forhåndsgodkendelsesnøgler uden at bruge kommandolinjen.
Fuldmaskenetværk
Forbundne noder kommunikerer direkte med hinanden på tværs af NAT-grænser ved hjælp af WireGuard-kryptering.
MagicDNS support
Headscale tildeler værtsnavne til alle registrerede noder, hvilket muliggør DNS-baseret adgang uden statisk IP-konfiguration.
SQLite-baseret lager
Al netværkstilstand lagres i en letvægts SQLite-database uden ekstern databasetjeneste påkrævet.
API og CLI-administration
Administrer brugere, noder og ruter via Headscale CLI'en eller HTTP API'en til scripting og automatisering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Headscale
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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