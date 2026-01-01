Khoj er en gratis, open source AI-personlig assistent, der forbinder til dine dokumenter, noter og filer og lader dig stille spørgsmål om dem på naturligt sprog. Den fungerer med enhver større AI-udbyder – OpenAI, Anthropic, Google Gemini eller en lokal Ollama-instans, der kører på den samme VPS – og udvider sine svar med websøgning i realtid via SearXNG og isoleret Python-kodeudførelse via Terrarium.

Selv-hosting af Khoj betyder, at dine dokumenter, samtaler og forespørgselshistorik forbliver på din egen infrastruktur. Dine filer sendes aldrig ud over den AI-modeludbyder, du udtrykkeligt konfigurerer, hvilket giver dig fuld kontrol over, hvilke data der deles, og med hvem.