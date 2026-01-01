Installer Khoj med ét-klik installation
Open source AI-assistent, der chatter med dine dokumenter, søger på nettet og kører kode ved hjælp af dit valg af AI-model.
Vælg en VPS-pakke til Khoj
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Khoj
Khoj er en gratis, open source AI-personlig assistent, der forbinder til dine dokumenter, noter og filer og lader dig stille spørgsmål om dem på naturligt sprog. Den fungerer med enhver større AI-udbyder – OpenAI, Anthropic, Google Gemini eller en lokal Ollama-instans, der kører på den samme VPS – og udvider sine svar med websøgning i realtid via SearXNG og isoleret Python-kodeudførelse via Terrarium.
Selv-hosting af Khoj betyder, at dine dokumenter, samtaler og forespørgselshistorik forbliver på din egen infrastruktur. Dine filer sendes aldrig ud over den AI-modeludbyder, du udtrykkeligt konfigurerer, hvilket giver dig fuld kontrol over, hvilke data der deles, og med hvem.
Vigtige funktioner i Khoj
Chat med dokumenter
Indekser dine PDF'er, noter og filer, og stil spørgsmål om dem i naturligt sprog – Khoj henter relevant kontekst og svar ved hjælp af din valgte AI-model.
Websøgningsintegration
Indbygget SearXNG lader Khoj hente og opsummere aktuel information fra nettet uden at dirigere forespørgsler gennem en tredjeparts søge-API.
Kodeudførelsessandkasse
Kør Python-kode i en isoleret Terrarium-sandkasse, så Khoj kan udføre beregninger, dataanalyse og scriptopgaver som en del af en samtale.
Enhver AI-modeludbyder
Forbind OpenAI, Anthropic, Google Gemini eller en lokal Ollama-instans – skift udbydere uden at ændre, hvordan du interagerer med Khoj.
Privat som standard
Alle dokumenter, chats og indlejringer forbliver på din VPS – intet deles ud over den AI-modeludbyder, du konfigurerer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Khoj
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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