Redis Commander er en letvægts, open source webgrænseflade til administration af Redis-databaser. Den tilbyder en træstruktur-browser til at navigere i nøgleområder, inline-editorer til strenge, hashes, lister, sæt og sorterede sæt, samt en indbygget kommandokonsol til at køre vilkårlige Redis-kommandoer. Serverstatistikker — hukommelsesforbrug, tilsluttede klienter, hitrater — er synlige med et øjeblik på dashboardet.

Denne implementering samler Redis Commander med en Redis 7-instans, så du får en fuldt fungerende nøgle-værdi-lager og dens administrations-UI i en enkelt stak. HTTP basic auth beskytter webgrænsefladen mod uautoriseret adgang, og Redis-instansen er sikret med et genereret kodeord, så den ikke er eksponeret uden legitimationsoplysninger.