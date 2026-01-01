Udrul Cheshire Cat AI med ét-kliks installation
Produktionsklar AI-agentrammeværk med indbygget RAG, plugins og funktionskald til enhver LLM-udbyder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI er et open source-rammeværk til opbygning af produktions-AI-agenter som en mikroservice. I stedet for at sammensætte separate biblioteker til hukommelse, værktøjer og samtaleformer leverer Cat en API-først runtime med en indbygget Qdrant vektorbutik, et pluginsystem, event-hooks og funktionskald – så den samme agent kan drive en chatbot, et internt værktøj eller en kundevendt assistent fra en enkelt backend.
Rammeværket er model-agnostisk og fungerer med enhver LangChain-kompatibel LLM og embedder, herunder OpenAI, Anthropic, Ollama og selvhostede modeller. Selvhosting på din egen VPS holder samtalelogg, embeddings og pluginkode under din fulde kontrol, med understøttelse af flere brugere og granulære tilladelser til teamudrulninger.
Vigtige funktioner i Cheshire Cat AI
Indbygget RAG
En integreret Qdrant vektormemory indtager dokumenter og genkalder relevant kontekst automatisk, så agenter svarer ud fra dine data i stedet for ud fra generisk modelviden.
Pluginsystem
Indsæt Python-plugins i adminpanelet for at tilføje værktøjer, hooks og samtaleformularer uden at forke kernen — udvid funktionaliteten under kørsel i stedet for at genopbygge billedet.
Enhver LLM-udbyder
Skift mellem OpenAI, Anthropic, Ollama og andre LangChain-kompatible modeller fra admin-brugerfladen for at balancere omkostninger, latenstid og datasuverænitet pr. brugsscenarie.
REST og WebSocket API
Integrer agenten i enhver frontend via en tilpasselig REST API eller chat over WebSocket, med separate API-nøgler for hver transport for finkornet adgangskontrol.
Konversationsformularer
Definer Pydantic-understøttede formularer, der guider flertrinssamtaler som bookinger eller ordrer, så agenten kan indsamle strukturerede data, samtidig med at dialogen holdes naturlig.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cheshire Cat AI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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