Cheshire Cat AI er et open source-rammeværk til opbygning af produktions-AI-agenter som en mikroservice. I stedet for at sammensætte separate biblioteker til hukommelse, værktøjer og samtaleformer leverer Cat en API-først runtime med en indbygget Qdrant vektorbutik, et pluginsystem, event-hooks og funktionskald – så den samme agent kan drive en chatbot, et internt værktøj eller en kundevendt assistent fra en enkelt backend.

Rammeværket er model-agnostisk og fungerer med enhver LangChain-kompatibel LLM og embedder, herunder OpenAI, Anthropic, Ollama og selvhostede modeller. Selvhosting på din egen VPS holder samtalelogg, embeddings og pluginkode under din fulde kontrol, med understøttelse af flere brugere og granulære tilladelser til teamudrulninger.