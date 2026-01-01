Udrul Leantime med etkliksinstallation
Open source-projektstyringsplatform designet til ikke-projektledere, der kombinerer strategi-, planlægnings- og udførelsesværktøjer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Leantime
Leantime er et open source-projektstyringssystem, der er bygget specifikt til teams, der har brug for kraftfuld koordinering uden komplekse PM-metoder. Det kombinerer Kanban-tavler, Gantt-diagrammer, timeregistreringer, wikier og unikke strategiske værktøjer som Lean Canvas og SWOT-analyse på én sammenhængende platform — tilgængelig på mere end 20 sprog med LDAP- og OIDC-understøttelse til virksomhedsmiljøer.
Selv-hosting af Leantime på din VPS betyder ubegrænsede brugere, ubegrænsede projekter og ingen licensomkostninger pr. bruger. Dine projektdata, strategiske planer og teamhistorik forbliver på infrastruktur, du kontrollerer, understøttet af MariaDB for pålidelig vedvarende lagring.
Vigtige funktioner i Leantime
Flere opgavevisninger
Skift mellem Kanban-tavler, Gantt-diagrammer, kalender-, liste- og tabelvisninger, så det passer til den måde, dit team foretrækker at arbejde på.
Strategisk planlægningsværktøjer
Byg Lean Canvas, Business Model Canvas og SWOT-analyse direkte på platformen for at afstemme daglige opgaver med forretningsmål.
Indbygget tidsregistrering
Registrer timer på opgaver og projekter for nøjagtig fakturering, lønudbetaling og projektomkostningsanalyse uden et separat værktøj.
Ubegrænset brugere
Tilføj så mange teammedlemmer som nødvendigt med rollebaserede tilladelser pr. projekt og uden licensgebyrer pr. plads.
Virksomhedsautentificering
Opret forbindelse til LDAP- eller OIDC-udbydere, og aktiver tofaktorgodkendelse for organisationsdækkende sikkerhedsstandarder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Leantime
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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