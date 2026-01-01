Leantime er et open source-projektstyringssystem, der er bygget specifikt til teams, der har brug for kraftfuld koordinering uden komplekse PM-metoder. Det kombinerer Kanban-tavler, Gantt-diagrammer, timeregistreringer, wikier og unikke strategiske værktøjer som Lean Canvas og SWOT-analyse på én sammenhængende platform — tilgængelig på mere end 20 sprog med LDAP- og OIDC-understøttelse til virksomhedsmiljøer.

Selv-hosting af Leantime på din VPS betyder ubegrænsede brugere, ubegrænsede projekter og ingen licensomkostninger pr. bruger. Dine projektdata, strategiske planer og teamhistorik forbliver på infrastruktur, du kontrollerer, understøttet af MariaDB for pålidelig vedvarende lagring.