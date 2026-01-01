Udrul Vault med ét-klik-installation
Branchestandard hemmelighedsstyringsplatform til sikker lagring, adgang og rotation af følsomme legitimationsoplysninger og certifikater.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Vault
HashiCorp Vault er en identitetsbaseret hemmelighedsstyringsplatform, der centraliserer kontrol over følsomme data – API-nøgler, databaseadgangskoder, certifikater og tokens – på tværs af hele din infrastruktur. I stedet for at sprede legitimationsoplysninger på tværs af konfigurationsfiler og miljøvariabler, tilbyder Vault en enkelt, betroet kilde med fuld revisionslogning af hver adgangshændelse.
Vault understøtter dynamiske hemmeligheder, der genereres efter behov og automatisk tilbagekaldes efter brug, hvilket dramatisk reducerer eksponeringen fra lækkede eller langlivede legitimationsoplysninger. Selv-hosting af Vault på en VPS holder din hemmelighedsinfrastruktur fuldstændig under din kontrol – ingen cloud-udbyder har adgang til dine nøgler, revisionsspor eller de applikationer, de beskytter.
Vigtige funktioner i Vault
Dynamiske hemmeligheder
Generer midlertidige adgangsoplysninger til databaser og skytjenester efter behov – automatisk tilbagekaldt efter en konfigurerbar TTL, hvilket eliminerer risikoen fra langvarige lækkede hemmeligheder.
Kryptering som en tjeneste
Krypter og dekrypter applikationsdata via Vault API'en uden at administrere kryptografiske nøgler direkte, og hold følsomme data beskyttet uden ændringer i dit lagringslag.
Fuldstændig revisionslogning
Hver hemmelig læsning, skrivning og sletning logges med fuld identitet og tidsstempeldetaljer, hvilket giver et uforanderligt spor til compliance-revisioner og hændelsesundersøgelser.
Flere autentificeringsmetoder
Autentificer via tokens, AppRole, GitHub, AWS IAM eller Kubernetes-servicekonti, og integrer Vault i dine eksisterende identitets- og udrulningspipelines.
Hemmelig leasing og TTL'er
Hemmeligheder udstedes med levetidsværdier og kan fornyes eller tilbagekaldes programmatisk, hvilket giver dig finkornet livscykluskontrol over hver legitimationsoplysning, som Vault administrerer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Vault
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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