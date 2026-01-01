HashiCorp Vault er en identitetsbaseret hemmelighedsstyringsplatform, der centraliserer kontrol over følsomme data – API-nøgler, databaseadgangskoder, certifikater og tokens – på tværs af hele din infrastruktur. I stedet for at sprede legitimationsoplysninger på tværs af konfigurationsfiler og miljøvariabler, tilbyder Vault en enkelt, betroet kilde med fuld revisionslogning af hver adgangshændelse.

Vault understøtter dynamiske hemmeligheder, der genereres efter behov og automatisk tilbagekaldes efter brug, hvilket dramatisk reducerer eksponeringen fra lækkede eller langlivede legitimationsoplysninger. Selv-hosting af Vault på en VPS holder din hemmelighedsinfrastruktur fuldstændig under din kontrol – ingen cloud-udbyder har adgang til dine nøgler, revisionsspor eller de applikationer, de beskytter.