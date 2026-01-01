ZITADEL er en cloud-native, open source identitets- og adgangsstyringsplatform, der tilbyder autentificering, autorisation og brugerstyring til moderne applikationer. Den understøtter OIDC, OAuth 2.0, SAML og passkeys ud af boksen – hvilket gør den til et komplet selvhostet alternativ til Auth0, Keycloak eller AWS Cognito.

Selvhosting af ZITADEL på din egen VPS giver dig fuld kontrol over brugerdata, overholdelseskrav og autentificeringsflows uden gebyrer pr. bruger eller vendor lock-in. Dens event-sourced arkitektur sikrer et komplet, uforanderligt revisionsspor af alle identitetsoperationer.