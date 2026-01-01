Implementer ZITADEL med etklikinstallation.
Open source-identitetsinfrastrukturplatform til godkendelse, SSO og brugerstyring på tværs af alle dine applikationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ZITADEL
ZITADEL er en cloud-native, open source identitets- og adgangsstyringsplatform, der tilbyder autentificering, autorisation og brugerstyring til moderne applikationer. Den understøtter OIDC, OAuth 2.0, SAML og passkeys ud af boksen – hvilket gør den til et komplet selvhostet alternativ til Auth0, Keycloak eller AWS Cognito.
Selvhosting af ZITADEL på din egen VPS giver dig fuld kontrol over brugerdata, overholdelseskrav og autentificeringsflows uden gebyrer pr. bruger eller vendor lock-in. Dens event-sourced arkitektur sikrer et komplet, uforanderligt revisionsspor af alle identitetsoperationer.
Vigtige funktioner i ZITADEL
Single Sign-On
Centraliser godkendelse på tværs af alle dine applikationer med OIDC- og SAML-understøttelse, hvilket giver brugere ét login til alt, de tilgår.
Adgangsnøgleautentifikation
Aktiver adgangskodefri login med WebAuthn passkeys og hardware-sikkerhedsnøgler for phishing-resistent, legitimationsfri adgang.
Indbygget multi-tenancy
Administrer flere organisationer og applikationer fra én ZITADEL-instans med komplet isolation mellem lejere og branding pr. organisation.
Uforanderligt revisionsspor
Event-baseret arkitektur registrerer hver identitetsoperation som en uforanderlig hændelse, hvilket giver compliancekvalitetslogfiler til SOC 2- og GDPR-krav.
Identitetsføderation
Forbind Google, GitHub, Microsoft og tilpassede OIDC-udbydere, så brugere kan logge ind med deres eksisterende konti på tværs af hele din stack.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ZITADEL
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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