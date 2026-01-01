Udrul Dkron med et-klik-installation
Distribueret, fejltolerant jobplanlægger med en web-brugerflade og indbygget klyngedannelse til yderst pålidelige cron-arbejdsbelastninger.
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Hvad du kan bygge med Dkron
Dkron er et open source distribueret jobplanlægningssystem skrevet i Go, der erstatter traditionel cron med et fejltolerant, klyngebevidst alternativ. I modsætning til single-host cron bruger Dkron Raft konsensusprotokollen og et gossip-baseret medlemskabslag, så jobs fortsætter med at køre, selv når individuelle noder fejler, hvilket eliminerer det enkelte fejlpunkt, der plager klassiske crontabs.
Selv-hosting af Dkron på din egen VPS holder tidsplaner, eksekveringshistorik og job-payloads under din kontrol, samtidig med at den eksponerer en indbygget web-brugerflade, REST API og HTTP/shell-eksekutorer til at køre scripts, webhooks og eksterne kommandoer. Den medfølgende lagermotor fjerner behovet for en ekstern database, hvilket gør implementeringen til en enkelt container med en persistent datavolumen til Raft-tilstand og jobhistorik.
Vigtige funktioner i Dkron
Fejltolerant planlægning
Raft-baseret konsensus holder dine cron-job kørende gennem nodefejl, genstarter og netværksproblemer uden manuel indgriben.
Indbygget web UI
Administrer job, inspicer udførelseshistorik, og udløs kørsler fra en ren browsergrænseflade uden at skrive crontab-filer i hånden.
REST API og webhooks
Opret, opdater og udløs jobs programmatisk fra CI-pipelines, scripts eller eksterne systemer via et versioneret HTTP API.
Pluggable udførere
Kør shell-kommandoer, HTTP-anmodninger, gRPC-kald eller NATS-beskeder som planlagte job ved hjælp af de indbyggede executor-plugins.
Indbygget lagermotor
BoltDB-baseret lagring leveres med den binære fil, hvilket fjerner behovet for eksterne databaser som etcd, Consul eller PostgreSQL.
Klyngeklar arkitektur
Start som en enkelt node, og skaler horisontalt ved at tilføje yderligere servere og agenter, efterhånden som din arbejdsbyrde vokser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dkron
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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