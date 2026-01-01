Dkron er et open source distribueret jobplanlægningssystem skrevet i Go, der erstatter traditionel cron med et fejltolerant, klyngebevidst alternativ. I modsætning til single-host cron bruger Dkron Raft konsensusprotokollen og et gossip-baseret medlemskabslag, så jobs fortsætter med at køre, selv når individuelle noder fejler, hvilket eliminerer det enkelte fejlpunkt, der plager klassiske crontabs.

Selv-hosting af Dkron på din egen VPS holder tidsplaner, eksekveringshistorik og job-payloads under din kontrol, samtidig med at den eksponerer en indbygget web-brugerflade, REST API og HTTP/shell-eksekutorer til at køre scripts, webhooks og eksterne kommandoer. Den medfølgende lagermotor fjerner behovet for en ekstern database, hvilket gør implementeringen til en enkelt container med en persistent datavolumen til Raft-tilstand og jobhistorik.