ArcadeDB er en open source multimodel-database-motor bygget til ekstrem ydeevne på tværs af forskellige datamodeller. I modsætning til enkeltmodel-databaser, der tvinger dig til at vælge mellem graf-, dokument- eller relationelle strukturer, håndterer ArcadeDB dem alle nativt – lagring og forespørgsel af grafforhold, dokumentsamlinger, nøgle-værdi-par, tidsserier, vektorembeddings og geospatiale data inden for en enkelt motor med fuld ACID-overholdelse.

ArcadeDB er skabt af grundlæggeren af OrientDB og er bygget i lavniveau Java, optimeret til minimal garbage collection, hvilket muliggør millioner af postoperationer per sekund. Den indbyggede ArcadeDB Studio webgrænseflade tilbyder forespørgselsudførelse, skemastyring og grafvisualisering – ingen separate klientværktøjer er påkrævet efter implementering.