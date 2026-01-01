Udrul ArcadeDB i etkliksinstallation.
Højtydende multimodeldatabase, der understøtter graf-, dokument-, nøgleværdi-, tidsserie- og vektordata i én motor.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ArcadeDB
ArcadeDB er en open source multimodel-database-motor bygget til ekstrem ydeevne på tværs af forskellige datamodeller. I modsætning til enkeltmodel-databaser, der tvinger dig til at vælge mellem graf-, dokument- eller relationelle strukturer, håndterer ArcadeDB dem alle nativt – lagring og forespørgsel af grafforhold, dokumentsamlinger, nøgle-værdi-par, tidsserier, vektorembeddings og geospatiale data inden for en enkelt motor med fuld ACID-overholdelse.
ArcadeDB er skabt af grundlæggeren af OrientDB og er bygget i lavniveau Java, optimeret til minimal garbage collection, hvilket muliggør millioner af postoperationer per sekund. Den indbyggede ArcadeDB Studio webgrænseflade tilbyder forespørgselsudførelse, skemastyring og grafvisualisering – ingen separate klientværktøjer er påkrævet efter implementering.
Vigtige funktioner i ArcadeDB
Multimodel datamotor
Lagre og forespørg graf-, dokument-, nøgleværdi-, tidsserie- og vektordata i en enkelt database uden at skifte værktøjer eller synkronisere separate lagre.
Syv forespørgselssprog
Udfør forespørgsler med SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL eller Redis-protokollen — brug det sprog, der passer til din datamodel.
ArcadeDB Studio
Indbygget webgrænseflade til udførelse af forespørgsler, administration af skemaer, visualisering af grafdata og administration af databasen uden eksterne klientværktøjer.
Vektorlighedssøgning
Indbygget vektorindlejringslagring og lighedssøgning til AI- og maskinlæringsarbejdsbelastninger sammen med dine driftsdata.
ACID i stor skala
Fuld ACID-kompatible transaktioner, der behandler millioner af poster i sekundet, fra indlejrede Raspberry Pi-implementeringer til multi-node klynger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ArcadeDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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