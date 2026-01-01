Mail-Archiver er en open source e-mailarkiverings- og søgeplatform bygget på ASP.NET Core og PostgreSQL. Den forbinder til IMAP- og Microsoft 365-konti via Graph API'en og synkroniserer e-mails automatisk efter en konfigurerbar tidsplan, så du altid har en søgbar, lokal kopi af hver meddelelse og vedhæftet fil.

Ved at selv-hoste dit e-mailarkiv får du fuld kontrol over compliance, revisionsspor og langtidslagring – ingen tredjeparts cloud-adgang, ingen gebyrer pr. postkasse og ingen afhængighed af din e-mailudbyders opbevaringspolitik. E-mails kan eksporteres som .mbox- eller .eml-arkiver, gendannes til enhver postkasse eller søges igennem på få sekunder på tværs af års historie.