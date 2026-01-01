Installer Mailarkiver med et-klik installation
Selvhostet e-mailarkiveringsplatform, der forbinder til enhver IMAP- eller Microsoft 365-postkasse og bevarer hver besked lokalt.
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Hvad du kan bygge med Mail-Archiver
Mail-Archiver er en open source e-mailarkiverings- og søgeplatform bygget på ASP.NET Core og PostgreSQL. Den forbinder til IMAP- og Microsoft 365-konti via Graph API'en og synkroniserer e-mails automatisk efter en konfigurerbar tidsplan, så du altid har en søgbar, lokal kopi af hver meddelelse og vedhæftet fil.
Ved at selv-hoste dit e-mailarkiv får du fuld kontrol over compliance, revisionsspor og langtidslagring – ingen tredjeparts cloud-adgang, ingen gebyrer pr. postkasse og ingen afhængighed af din e-mailudbyders opbevaringspolitik. E-mails kan eksporteres som .mbox- eller .eml-arkiver, gendannes til enhver postkasse eller søges igennem på få sekunder på tværs af års historie.
Vigtige funktioner i Mail-Archiver
IMAP og M365 synkronisering
Arkiverer automatisk e-mails fra enhver IMAP- eller Microsoft 365-postkasse efter en konfigurerbar tidsplan, og holder din lokale kopi altid opdateret.
Fuldtekstsøgning
Søg øjeblikkeligt på tværs af alle arkiverede e-mails og vedhæftede filer, med filtre efter afsender, datointerval og postkasse.
Eksporter og gendan
Eksporter hele postkasser som .mbox eller zippet .eml-filer, eller gendan valgte e-mails til enhver destinationspostkasse.
Multiuseradgang
Administrer flere brugere med administrator-, selvbetjenings- og standardroller, hver med tilladelser pr. konto og en komplet adgangslog.
Opbevaringspolitikker
Fjern automatisk e-mails fra kildemailserveren efter et bestemt antal dage, mens det lokale arkiv forbliver intakt.
MBoximport og EMLimport
Importer eksisterende .mbox- eller .eml-arkiver på op til 10 GB for at migrere væk fra andre e-mailklienter eller arkiveringsværktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mail-Archiver
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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