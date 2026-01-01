Op til 70% rabat på Mail-Archiver

Installer Mailarkiver med et-klik installation

Selvhostet e-mailarkiveringsplatform, der forbinder til enhver IMAP- eller Microsoft 365-postkasse og bevarer hver besked lokalt.

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40,99kr./md.
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Installer Mailarkiver med et-klik installation

Vælg en VPS-pakke til Mail-Archiver

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Mail-Archiver

Mail-Archiver er en open source e-mailarkiverings- og søgeplatform bygget på ASP.NET Core og PostgreSQL. Den forbinder til IMAP- og Microsoft 365-konti via Graph API'en og synkroniserer e-mails automatisk efter en konfigurerbar tidsplan, så du altid har en søgbar, lokal kopi af hver meddelelse og vedhæftet fil.

Ved at selv-hoste dit e-mailarkiv får du fuld kontrol over compliance, revisionsspor og langtidslagring – ingen tredjeparts cloud-adgang, ingen gebyrer pr. postkasse og ingen afhængighed af din e-mailudbyders opbevaringspolitik. E-mails kan eksporteres som .mbox- eller .eml-arkiver, gendannes til enhver postkasse eller søges igennem på få sekunder på tværs af års historie.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Mail-Archiver

IMAP og M365 synkronisering

Arkiverer automatisk e-mails fra enhver IMAP- eller Microsoft 365-postkasse efter en konfigurerbar tidsplan, og holder din lokale kopi altid opdateret.

Fuldtekstsøgning

Søg øjeblikkeligt på tværs af alle arkiverede e-mails og vedhæftede filer, med filtre efter afsender, datointerval og postkasse.

Eksporter og gendan

Eksporter hele postkasser som .mbox eller zippet .eml-filer, eller gendan valgte e-mails til enhver destinationspostkasse.

Multiuseradgang

Administrer flere brugere med administrator-, selvbetjenings- og standardroller, hver med tilladelser pr. konto og en komplet adgangslog.

Opbevaringspolitikker

Fjern automatisk e-mails fra kildemailserveren efter et bestemt antal dage, mens det lokale arkiv forbliver intakt.

MBoximport og EMLimport

Importer eksisterende .mbox- eller .eml-arkiver på op til 10 GB for at migrere væk fra andre e-mailklienter eller arkiveringsværktøjer.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mail-Archiver

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

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Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

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Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

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