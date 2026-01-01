Installer Tautulli med et-klik-installation.
Overvågnings- og analyseledsager til Plex Media Server med detaljerede statistikker og brugerdefinerede notifikationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Tautulli
Tautulli er et Python-baseret overvågnings- og sporingsværktøj, der er bygget specifikt til Plex Medieserver. Det registrerer hver afspilningsbegivenhed — hvem der så hvad, hvornår, i hvilken kvalitet og fra hvilken enhed — og præsenterer dataene i detaljerede grafer og filtrerbare historiktabeller.
Selv-hosting af Tautulli på en VPS sammen med eller adskilt fra din Plex-server giver dig vedvarende statistik og meddelelseslevering via Discord, Slack, Telegram og e-mail uden at være afhængig af Plex' skytjenester. Det opretter forbindelse til enhver Plex-server via netværket.
Vigtige funktioner i Tautulli
Afspilningshistorik
Hver stream logges med bruger, enhed, kvalitet og varighed, så du har en komplet oversigt over medieserveraktivitet.
Brugerdefinerede notifikationer
Send notifikationer for nyt indhold, streamstarter, transkodninger eller brugerlogins via Discord, Slack, Telegram, e-mail og mere.
Statistikdashboard
Visuelle grafer viser samtidige streams, båndbreddeforbrug, populære medier og brugeraktivitet over et hvilket som helst tidsinterval.
Nyhedsbrevssupport
Generer og send automatisk e-mailnyhedsbreve, der fremhæver nytilføjede film og afsnit til dine Plex-brugere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Tautulli
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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