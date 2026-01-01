Tautulli er et Python-baseret overvågnings- og sporingsværktøj, der er bygget specifikt til Plex Medieserver. Det registrerer hver afspilningsbegivenhed — hvem der så hvad, hvornår, i hvilken kvalitet og fra hvilken enhed — og præsenterer dataene i detaljerede grafer og filtrerbare historiktabeller.

Selv-hosting af Tautulli på en VPS sammen med eller adskilt fra din Plex-server giver dig vedvarende statistik og meddelelseslevering via Discord, Slack, Telegram og e-mail uden at være afhængig af Plex' skytjenester. Det opretter forbindelse til enhver Plex-server via netværket.