bknd er et open source backend-system, der samler datamodellering, autentificering, mediehåndtering og workflow-primitiver i en enkelt letvægtstjeneste med en integreret admin-brugerflade. Bygget på webstandarder snarere end en enkelt runtime, kører det overalt fra Node og Bun til Cloudflare Workers, Vercel og Deno Deploy, med adapterbaseret adgang til SQLite, LibSQL eller Postgres uden at påtvinge abstraktioner oven på din databasedriver.

Selv-hosting af bknd på din egen VPS erstatter leverandørbundne BaaS-platforme som Firebase eller Supabase med et bærbart backend, du fuldt ud ejer. Der er ingen gebyrer pr. anmodning, ingen rækkebegrænsninger og ingen overraskende priser, efterhånden som dit projekt vokser fra prototype til produktion.