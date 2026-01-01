Udrul bknd med enkeltklikinstallation
Letvægts Firebase-alternativ, der samler database, godkendelse, medier og admin-brugerflade i én enkelt selvhostet backend.
Vælg en VPS-pakke til bknd
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med bknd
bknd er et open source backend-system, der samler datamodellering, autentificering, mediehåndtering og workflow-primitiver i en enkelt letvægtstjeneste med en integreret admin-brugerflade. Bygget på webstandarder snarere end en enkelt runtime, kører det overalt fra Node og Bun til Cloudflare Workers, Vercel og Deno Deploy, med adapterbaseret adgang til SQLite, LibSQL eller Postgres uden at påtvinge abstraktioner oven på din databasedriver.
Selv-hosting af bknd på din egen VPS erstatter leverandørbundne BaaS-platforme som Firebase eller Supabase med et bærbart backend, du fuldt ud ejer. Der er ingen gebyrer pr. anmodning, ingen rækkebegrænsninger og ingen overraskende priser, efterhånden som dit projekt vokser fra prototype til produktion.
Vigtige funktioner i bknd
Visuel datamodellering
Definer entiteter, felter og relationer via admin-brugerfladen, og få øjeblikkelige REST-endepunkter samt et typet TypeScript SDK for hver samling.
Indbygget autentificering
Login med e-mail og adgangskode, JWT-tokens, roller og tilladelser leveres som standard og erstatter tredjepartsidentitetstjenester for de fleste apps.
Integreret mediehåndtering
Upload, gem og lever filer lokalt eller via S3-kompatible udbydere som R2, Tigris og Minio uden at skulle tilføje en separat storage-stak.
Arbejdsgangsautomatisering
Opret flertrinsprocesser, der reagerer på dataændringer, planlægger job og kalder eksterne API'er direkte fra den samme backend, der driver din app.
Rammeværksadaptere
Adaptere til Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda og flere lader dig indlejre den samme bknd-instans i et eksisterende frontendprojekt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre bknd
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.