Udrul RSSHub i ét-kliks installation.
Open source RSS-feedgenerator, der gør det muligt at abonnere på enhver hjemmeside, fra sociale medier til GitHub og videre.
Vælg en VPS-pakke til RSSHub
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med RSSHub
RSSHub er verdens største open source RSS-netværk, der understøtter over 5.000 ruter til platforme, der stoppede med at tilbyde native RSS-feeds — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub og mange flere. Med over 41.000 GitHub-stjerner og bidrag fra over 1.300 udviklere er det blevet den foretrukne løsning til at gøre det åbne web abonnerbart.
Selvhosting af RSSHub betyder, at dine indholdsforbrugsvaner forbliver private — alle feed-anmodninger stammer fra din egen server i stedet for offentlige instanser, der muligvis logger forespørgsler. Redis-caching holder ofte tilgåede feeds hurtige og reducerer belastningen på kildehjemmesider.
Vigtige funktioner i RSSHub
5.000+ Indholdsruter
Dækker hundredvis af platforme herunder sociale medier, nyhedssider, GitHub, e-handel og specialiserede publikationer – hvis den har en side, kan RSSHub gøre den til et feed.
Sociale medie-feeds
Generer RSS-feeds fra Instagram, Twitter, TikTok og YouTube uden at oprette konti eller give tredjepartsapps adgang til dine legitimationsoplysninger.
Redis-cachelagring
Indbygget Redis-integration leverer hurtige feed-svar til hyppigt tilgåede ruter, samtidig med at det reducerer gentagne anmodninger til kildehjemmesider.
Privatlivsfokuseret browsing
Følg enhver indholdskilde via din feedlæser uden at dele læsevaner med kommercielle platforme eller aggregator-tjenester.
Automatiseringsintegration
Forbind RSSHub-feeds til n8n, Zapier eller Home Assistant for at udløse arbejdsgange, når nyt indhold udgives på enhver understøttet platform.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre RSSHub
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.