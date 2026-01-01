RSSHub er verdens største open source RSS-netværk, der understøtter over 5.000 ruter til platforme, der stoppede med at tilbyde native RSS-feeds — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub og mange flere. Med over 41.000 GitHub-stjerner og bidrag fra over 1.300 udviklere er det blevet den foretrukne løsning til at gøre det åbne web abonnerbart.

Selvhosting af RSSHub betyder, at dine indholdsforbrugsvaner forbliver private — alle feed-anmodninger stammer fra din egen server i stedet for offentlige instanser, der muligvis logger forespørgsler. Redis-caching holder ofte tilgåede feeds hurtige og reducerer belastningen på kildehjemmesider.