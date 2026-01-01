Dittofeed er et open source-alternativ til Braze og Iterable, bygget til produkt- og marketingteams, der har brug for fuld kontrol over kundebeskeder uden prisfastsættelse pr. besked. Det giver dig mulighed for at designe automatiserede rejseforløb udløst af brugeradfærd – onboarding-sekvenser, genaktiveringskampagner, transaktionsadvarsler og mere – på tværs af e-mail, SMS, WhatsApp, Slack og mobile push-kanaler.

Selv-hosting af Dittofeed holder alle kundehændelsesdata, kontaktlister og beskedhistorik på din egen infrastruktur. Du undgår gebyrer pr. plads og pr. besked, samtidig med at du bevarer muligheden for at integrere direkte med dit datawarehouse, tilslutte din egen e-mailudbyder og overholde krav til datalagring.