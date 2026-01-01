Implementer Dittofeed med enkeltklikinstallation.
Open source kundeengagementplatform til automatiseret flerkanalsbeskeder via e-mail, SMS, Slack og mobil push.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Dittofeed
Dittofeed er et open source-alternativ til Braze og Iterable, bygget til produkt- og marketingteams, der har brug for fuld kontrol over kundebeskeder uden prisfastsættelse pr. besked. Det giver dig mulighed for at designe automatiserede rejseforløb udløst af brugeradfærd – onboarding-sekvenser, genaktiveringskampagner, transaktionsadvarsler og mere – på tværs af e-mail, SMS, WhatsApp, Slack og mobile push-kanaler.
Selv-hosting af Dittofeed holder alle kundehændelsesdata, kontaktlister og beskedhistorik på din egen infrastruktur. Du undgår gebyrer pr. plads og pr. besked, samtidig med at du bevarer muligheden for at integrere direkte med dit datawarehouse, tilslutte din egen e-mailudbyder og overholde krav til datalagring.
Vigtige funktioner i Dittofeed
Rejseautomatisering
Design flertrins beskedflows udløst af brugerbegivenheder, tidsforsinkelser eller segmentmedlemskab ved hjælp af en visuel træk-og-slip-editor.
Multikanallevering
Send beskeder via e-mail, SMS, mobil push, WhatsApp og Slack fra én enkelt platform uden at skulle administrere separate udbydere pr. kanal.
Adfærdssegmentering
Opbyg dynamiske målgruppesegmenter ud fra realtidsbrugerhændelser og -egenskaber for at målrette de rigtige brugere på det rigtige tidspunkt.
Skabelonbibliotek
Opret og versionsstyr beskedskabeloner med en avanceret editor, og genbrug dem på tværs af flere kunderejser og kampagner.
Leveringsanalyser
Spor åbningsrater, klikrater, konverteringer og leveringsfejl pr. forløb og kanal for at optimere budskaber over tid.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dittofeed
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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