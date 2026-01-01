Op til 70% rabat på Dittofeed

Implementer Dittofeed med enkeltklikinstallation.

Open source kundeengagementplatform til automatiseret flerkanalsbeskeder via e-mail, SMS, Slack og mobil push.

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AI-administreret VPS
58,99kr./md.
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Implementer Dittofeed med enkeltklikinstallation.

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Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Dittofeed

Dittofeed er et open source-alternativ til Braze og Iterable, bygget til produkt- og marketingteams, der har brug for fuld kontrol over kundebeskeder uden prisfastsættelse pr. besked. Det giver dig mulighed for at designe automatiserede rejseforløb udløst af brugeradfærd – onboarding-sekvenser, genaktiveringskampagner, transaktionsadvarsler og mere – på tværs af e-mail, SMS, WhatsApp, Slack og mobile push-kanaler.

Selv-hosting af Dittofeed holder alle kundehændelsesdata, kontaktlister og beskedhistorik på din egen infrastruktur. Du undgår gebyrer pr. plads og pr. besked, samtidig med at du bevarer muligheden for at integrere direkte med dit datawarehouse, tilslutte din egen e-mailudbyder og overholde krav til datalagring.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Dittofeed

Rejseautomatisering

Design flertrins beskedflows udløst af brugerbegivenheder, tidsforsinkelser eller segmentmedlemskab ved hjælp af en visuel træk-og-slip-editor.

Multikanallevering

Send beskeder via e-mail, SMS, mobil push, WhatsApp og Slack fra én enkelt platform uden at skulle administrere separate udbydere pr. kanal.

Adfærdssegmentering

Opbyg dynamiske målgruppesegmenter ud fra realtidsbrugerhændelser og -egenskaber for at målrette de rigtige brugere på det rigtige tidspunkt.

Skabelonbibliotek

Opret og versionsstyr beskedskabeloner med en avanceret editor, og genbrug dem på tværs af flere kunderejser og kampagner.

Leveringsanalyser

Spor åbningsrater, klikrater, konverteringer og leveringsfejl pr. forløb og kanal for at optimere budskaber over tid.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dittofeed

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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