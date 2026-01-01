Udrul Grocy med enkeltklikinstallation
Selvhostet app til styring af dagligvarer og husholdning til sporing af fødevarebeholdning, udløbsdatoer og indkøbslister.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Grocy
Grocy er et webbaseret husholdningsstyringssystem bygget op omkring fødevarebeholdning. Det sporer, hvad du har, hvornår det udløber, og hvor meget du forbruger, og bruger derefter disse data til at generere nøjagtige indkøbslister, forhindre spild og hjælpe dig med at planlægge opskrifter ud fra ingredienser, der allerede er i spisekammeret.
Selv-hosting på din VPS betyder, at dine husholdningsinventardata forbliver private, tilgængelige fra enhver familieenhed, hvad enten det er hjemme eller i butikken, og aldrig bundet til et abonnement eller lukket ned af en leverandør. Den letvægts PHP- og SQLite-stak kører komfortabelt sammen med andre tjenester selv på en beskeden VPS.
Vigtige funktioner i Grocy
Udløbsdatosporing
Log købs- og udløbsdatoer for hvert produkt, så Grocy kan advare dig, før varer fordærves, hvilket reducerer madspild i hele husstanden.
Smarte Indkøbslister
Indkøbslister genereres automatisk ud fra opskriftskrav og minimumslagergrænser, så du kun køber, hvad du rent faktisk har brug for.
Stregkodescanning
Scan produktstregkoder fra enhver mobilbrowser for øjeblikkeligt at slå varer op og logge dem uden manuelt at skulle indtaste produktnavne eller mængder.
Opskriftsadministration
Gem opskrifter med ingrediensmængder, og lad Grocy tjekke dit nuværende lager, før du tilføjer præcis det, der mangler, til indkøbslisten.
Integration af hjemmeautomatisering
En komplet REST API muliggør integrationer med Home Assistant, stregkodescannerapps og andre selvhostede værktøjer til en fuldt automatiseret husholdningsarbejdsgang.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Grocy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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