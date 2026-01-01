Grocy er et webbaseret husholdningsstyringssystem bygget op omkring fødevarebeholdning. Det sporer, hvad du har, hvornår det udløber, og hvor meget du forbruger, og bruger derefter disse data til at generere nøjagtige indkøbslister, forhindre spild og hjælpe dig med at planlægge opskrifter ud fra ingredienser, der allerede er i spisekammeret.

Selv-hosting på din VPS betyder, at dine husholdningsinventardata forbliver private, tilgængelige fra enhver familieenhed, hvad enten det er hjemme eller i butikken, og aldrig bundet til et abonnement eller lukket ned af en leverandør. Den letvægts PHP- og SQLite-stak kører komfortabelt sammen med andre tjenester selv på en beskeden VPS.