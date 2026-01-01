Checkrr er en open source-biblioteksintegritetsscanner, der beskytter store mediesamlinger mod tavs korruption. Den kører ffprobe-, magic-nummer- og mimetype-tjek på hver video-, lyd- og undertekstfil i dit bibliotek, hasher derefter verificerede filer ind i en bbolt-database, så fremtidige scanninger springer kendt-godt indhold over og fuldføres på minutter i stedet for timer.

Når en fil fejler inspektion, forbinder Checkrr sig til den arr-stak, du allerede kører — Sonarr, Radarr eller Lidarr — sletter den ødelagte kopi og udløser en frisk download via den matchende tjeneste. Selv-hosting af Checkrr holder din mediebeholdning under din egen kontrol uden tredjeparts API-begrænsninger og nul løbende omkostninger.