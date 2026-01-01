Readyset er en delvist-state streaming SQL-cache, der sidder mellem din applikation og en eksisterende Postgres- eller MySQL-database. Den taler den native wire-protokol, så applikationer forbinder med deres nuværende driver og forbindelsesstreng — ingen kodeændringer, ingen ORM-omskrivninger, ingen separat cache-ugyldiggørelseslogik at vedligeholde.

Under overfladen bruger Readyset inkrementel visningsvedligeholdelse til at holde cachelagrede forespørgselsresultater opdaterede, når de underliggende tabeller ændres, hvilket eliminerer forældelse og cache-stampede-problemerne ved traditionelle nøgle-værdi-caches som Redis eller Memcached. Selv-hosting på en VPS holder forespørgselstrafik og data på infrastruktur, du kontrollerer, samtidig med at det fjerner per-forespørgsel-gebyrerne for administrerede caching-tjenester.