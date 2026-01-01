Udrul Readyset med et-klik-installation.
Wire-kompatibelt cachelag, der sidder foran Postgres og MySQL for at fremskynde forespørgsler og skalere læsetrafik.
Vælg en VPS-pakke til Readyset
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Readyset
Readyset er en delvist-state streaming SQL-cache, der sidder mellem din applikation og en eksisterende Postgres- eller MySQL-database. Den taler den native wire-protokol, så applikationer forbinder med deres nuværende driver og forbindelsesstreng — ingen kodeændringer, ingen ORM-omskrivninger, ingen separat cache-ugyldiggørelseslogik at vedligeholde.
Under overfladen bruger Readyset inkrementel visningsvedligeholdelse til at holde cachelagrede forespørgselsresultater opdaterede, når de underliggende tabeller ændres, hvilket eliminerer forældelse og cache-stampede-problemerne ved traditionelle nøgle-værdi-caches som Redis eller Memcached. Selv-hosting på en VPS holder forespørgselstrafik og data på infrastruktur, du kontrollerer, samtidig med at det fjerner per-forespørgsel-gebyrerne for administrerede caching-tjenester.
Vigtige funktioner i Readyset
Protokolkompatibel proxy
Integreres mellem applikationer og Postgres eller MySQL uden driverændringer, ORM-omskrivninger eller nye klientbiblioteker at lære.
Inkrementel visningsvedligeholdelse
Cachelagrede forespørgselsresultater opdateres løbende, efterhånden som opstrøms tabeller ændres, så aflæsninger forbliver friske uden manuel cacheinvalidisering eller gætteri om TTL.
Eksplicit forespørgselscaching
Du vælger, hvilke SELECT-sætninger der skal caches med en CREATE CACHE-sætning, hvilket giver præcis kontrol over hukommelsesforbruget, og hvad der accelereres.
Indbygget Grafana dashboard
Medfølgende Grafana-instans plus Prometheus-eksportør viser antal cachelagrede forespørgsler, hitrater og replikeringsforsinkelse fra det øjeblik stacken starter.
Læsegennemstrømningsudskalering
Tunge læsebelastninger rammer Readyset-hukommelsen i stedet for at belaste den primære database, hvilket frigør upstream til at håndtere skrivninger og analyser.
Postgres og MySQL paritet
En enkelt binær understøtter begge databaser, så den samme cachearbejdsgang gælder, uanset om din applikation kommunikerer med PostgreSQL eller MySQL via netværket.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Readyset
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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