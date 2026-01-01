Apache Tika er et rammeværk til indholdsdetektion og -analyse, der eksponerer en enkelt REST API til udtrækning af tekst, metadata og struktur fra mere end tusind filformater, herunder PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, billeder, lyd, video og arkivfiler. I stedet for at integrere snesevis af parserbiblioteker pr. format sender applikationer rå bytes til Tika Server og modtager normaliseret output.

Selv-hosting af Tika Server på din egen VPS holder dokumentindhold på infrastruktur, du kontrollerer — vigtigt for fortrolige kontrakter, interne optegnelser og regulerede data — samtidig med at det fjerner gebyrer pr. dokument og hastighedsbegrænsninger, der opkræves af hostede udtræknings-API'er. Det fulde image leveres med Tesseract OCR og GDAL, så scannede PDF'er og billedfiler er søgbare med det samme.