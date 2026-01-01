Udrul Apache Tika med installation med ét klik.
Open source-værktøjssæt til indholdsanalyse, der registrerer og udtrækker metadata og tekst fra over tusind filtyper.
Vælg en VPS-pakke til Apache Tika
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Apache Tika
Apache Tika er et rammeværk til indholdsdetektion og -analyse, der eksponerer en enkelt REST API til udtrækning af tekst, metadata og struktur fra mere end tusind filformater, herunder PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, billeder, lyd, video og arkivfiler. I stedet for at integrere snesevis af parserbiblioteker pr. format sender applikationer rå bytes til Tika Server og modtager normaliseret output.
Selv-hosting af Tika Server på din egen VPS holder dokumentindhold på infrastruktur, du kontrollerer — vigtigt for fortrolige kontrakter, interne optegnelser og regulerede data — samtidig med at det fjerner gebyrer pr. dokument og hastighedsbegrænsninger, der opkræves af hostede udtræknings-API'er. Det fulde image leveres med Tesseract OCR og GDAL, så scannede PDF'er og billedfiler er søgbare med det samme.
Vigtige funktioner i Apache Tika
Tusindvis af formater
Parsér PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, billeder, lyd, video og dusinvis af arkivformater via én konsistent REST-grænseflade.
Indbygget OCR
Det komplette billede inkluderer Tesseract med engelske, franske, tyske, italienske og spanske sprogpakker, så scannede PDF'er og billedfiler giver søgbar tekst uden ekstra tjenester.
REST API-server
Endepunkter til tekstekstraktion, metadata, sprogregistrering og MIME-type-identifikation lader enhver backend integrere dokumentbehandling med et simpelt HTTP POST.
Sprogregistrering
Identificer sproget for enhver udvundet tekst automatisk, hvilket muliggør efterfølgende søgeindeksering, oversættelse og routing-pipelines uden at inkludere ekstra biblioteker.
Pipeline klar
Fungerer som udtræksfasen for søgeplatforme, RAG-indtagelse, e-discovery-arbejdsgange og digitalbevaringssystemer, der har brug for normaliseret tekst fra heterogene dokumenter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Tika
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.