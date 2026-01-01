Implementer Cassandra Reaper med enkeltklikinstallation.
Centraliseret reparationsplanlægger og web-UI til at holde Apache Cassandra-klynger sunde og konsistente.
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Hvad du kan bygge med Cassandra Reaper
Cassandra Reaper er det de facto open source-værktøj til at orkestrere Apache Cassandra-reparationer på tværs af enkelt-datacenter og flersites-klynger. Oprindeligt skabt hos Spotify og vedligeholdt af The Last Pickle, segmenterer Reaper store reparationer i håndterbare enheder, kører dem opportunistisk på tværs af noder og genoptager sikkert efter fejl – og erstatter skrøbelige cron-drevne nodetool-scripts med en tilstandsbaseret, observerbar arbejdsgang.
Selv-hosting af Reaper på din VPS giver operatører et dedikeret kontrolplan med en web-brugerflade, REST API og et målepunkts-slutpunkt. Denne implementering inkluderer en Apache Cassandra-node, så du kan oprette forbindelse, planlægge og udføre reparationer med det samme, og derefter registrere yderligere produktionsklynger via JMX efter behov.
Vigtige funktioner i Cassandra Reaper
Segmenterede reparationer
Opdel reparationer i små intervaller, og kør dem opportunistisk på tværs af noder for at undgå at overbelaste klyngen.
Reparationsplanlægning
Planlæg gentagne reparationer pr. keyspace med konfigurerbar intensitet, parallelitet og segmenttællinger.
Multiklyngekontrol
Registrer og administrer reparationer for flere Cassandra-klynger fra en enkelt web-brugerflade og REST API.
Sæt på pause og genoptag
Tilstandsbaserede reparationskørsler kan sættes på pause, genoptages og gendannes efter genstart uden at miste fremskridt.
Metrikker og observerbarhed
Indbyggede Dropwizard-metrikker eksponerer reparationsfremskridt, segmentstatus og JMX-klyngehelbred til overvågning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cassandra Reaper
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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