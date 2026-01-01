Cassandra Reaper er det de facto open source-værktøj til at orkestrere Apache Cassandra-reparationer på tværs af enkelt-datacenter og flersites-klynger. Oprindeligt skabt hos Spotify og vedligeholdt af The Last Pickle, segmenterer Reaper store reparationer i håndterbare enheder, kører dem opportunistisk på tværs af noder og genoptager sikkert efter fejl – og erstatter skrøbelige cron-drevne nodetool-scripts med en tilstandsbaseret, observerbar arbejdsgang.

Selv-hosting af Reaper på din VPS giver operatører et dedikeret kontrolplan med en web-brugerflade, REST API og et målepunkts-slutpunkt. Denne implementering inkluderer en Apache Cassandra-node, så du kan oprette forbindelse, planlægge og udføre reparationer med det samme, og derefter registrere yderligere produktionsklynger via JMX efter behov.