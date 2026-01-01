Horilla er en fuldt open source Human Resource Management- og CRM-platform bygget på Django og PostgreSQL. Den samler hele medarbejderlivscyklussen — rekruttering, onboarding, fremmøde, fravær, løn, performance, helpdesk og offboarding — sammen med et indbygget CRM til salgspipelines og kunderesultater, og erstatter flere SaaS-værktøjer med én selvhostet stak.

Ved at selvhoste Horilla på din egen VPS holder du følsomme medarbejderdata, lønninger og kunderesultater under din direkte kontrol uden gebyrer pr. bruger. Du bevarer fuld databaseadgang til tilpasset rapportering og integrationer, samt friheden til at udvide moduler uden at vente på leverandørernes køreplaner.