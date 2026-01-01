Udrul Horilla med enkeltklikinstallation.
Gratis open source HR- og CRM-platform, der dækker medarbejdere, lønadministration, rekruttering og fremmøde.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Horilla
Horilla er en fuldt open source Human Resource Management- og CRM-platform bygget på Django og PostgreSQL. Den samler hele medarbejderlivscyklussen — rekruttering, onboarding, fremmøde, fravær, løn, performance, helpdesk og offboarding — sammen med et indbygget CRM til salgspipelines og kunderesultater, og erstatter flere SaaS-værktøjer med én selvhostet stak.
Ved at selvhoste Horilla på din egen VPS holder du følsomme medarbejderdata, lønninger og kunderesultater under din direkte kontrol uden gebyrer pr. bruger. Du bevarer fuld databaseadgang til tilpasset rapportering og integrationer, samt friheden til at udvide moduler uden at vente på leverandørernes køreplaner.
Vigtige funktioner i Horilla
Rekruttering og onboarding
Spor jobåbninger, kandidatpipelines, interviewfaser og onboardingopgaver uden et separat ATS eller onboardingværktøj.
Fremmøde og fravær
Administrer vagtskemaer, biometrisk fremmøde, ferierettigheder og godkendelsesprocesser på tværs af hele arbejdsstyrken.
Indbygget lønadministration
Konfigurer kontrakter, tillæg, fradrag og skatteregler, kør derefter løncyklusser med lønseddelgenerering direkte i Horilla.
Ydeevne og mål
Definer KPI'er og OKR'er, gennemfør 360-graders feedback-cyklusser, og knyt individuelle mål til organisatoriske mål.
Integreret CRM
Administrer kundeemner, muligheder, kundekonti og salgspipelines sammen med HR-data i én samlet database.
Modulær REST API
Hvert modul leveres med et dokumenteret REST API til integration af Horilla med lønningsudbydere, identitetssystemer og BI-værktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Horilla
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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