Implementer LLDAP med enkeltklikinstallation
Letvægts autentificeringsserver, der leverer en meningsbaseret, forenklet LDAP-backend til selvhostede applikationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LLDAP
LLDAP er en letvægts, meningsbaseret autentificeringsserver, der eksponerer en standard LDAP-grænseflade understøttet af en brugervenlig web-admin-brugerflade. Hvor traditionelle LDAP-opsætninger kræver hundredvis af sider med skema, ACL'er og slapd-konfiguration, leverer LLDAP fornuftige standardindstillinger ud af boksen: foruddefinerede bruger-/gruppe-/e-mail-skemaer, en grafisk brugeradministrator og en enkelt binær fil, der starter på millisekunder.
Selv-hosting af LLDAP på din VPS giver dig en enkelt kilde til sandhed for brugerkonti på tværs af alle selv-hostede applikationer, der taler LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana og snesevis flere — uden den driftsmæssige overhead fra OpenLDAP. Brugere bor ét sted, adgangskodeskift spredes overalt, og grupper styrer adgangen centralt.
Vigtige funktioner i LLDAP
LDAP for os andre
Standardkompatibel LDAP-server med fornuftige standardindstillinger, så apps, der forventer OpenLDAP, bare fungerer, uden byrden med vedligeholdelse af skema og ACL.
Webadministration UI
Administrer brugere, grupper og medlemskaber via en grafisk grænseflade – ingen ldif-filer, ingen kommandolinje ldapadd, ingen skemaredigering.
Eneste sandhedskilde
Hver selvhostet app læser fra én brugerdatabase, så adgangskodeændringer, deaktiveringer og gruppemedlemskabsopdateringer gælder overalt på én gang.
GraphQL admin API
Automatiser provisionering og gruppestyring via en typebestemt GraphQL API ud over den standard LDAP bind/søgegrænseflade.
Arbejdsgang for nulstilling af adgangskode
Indbygget e-mailbaseret nulstillingsflow for adgangskode til slutbrugere, så administratorer ikke bliver en helpdesk for glemte adgangskoder.
Lille fodaftryk
En enkelt Rust-binærfil med SQLite-persistering bruger minimal CPU og RAM, hvilket frigør ressourcer på VPS'en til de apps, der faktisk har brug for det.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LLDAP
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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