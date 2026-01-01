LLDAP er en letvægts, meningsbaseret autentificeringsserver, der eksponerer en standard LDAP-grænseflade understøttet af en brugervenlig web-admin-brugerflade. Hvor traditionelle LDAP-opsætninger kræver hundredvis af sider med skema, ACL'er og slapd-konfiguration, leverer LLDAP fornuftige standardindstillinger ud af boksen: foruddefinerede bruger-/gruppe-/e-mail-skemaer, en grafisk brugeradministrator og en enkelt binær fil, der starter på millisekunder.

Selv-hosting af LLDAP på din VPS giver dig en enkelt kilde til sandhed for brugerkonti på tværs af alle selv-hostede applikationer, der taler LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana og snesevis flere — uden den driftsmæssige overhead fra OpenLDAP. Brugere bor ét sted, adgangskodeskift spredes overalt, og grupper styrer adgangen centralt.