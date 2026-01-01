Implementer Mage AI med ét-klik-installation.
Moderne datapiplineplatform til at bygge, køre og administrere ETL-arbejdsgange med Python, SQL og R.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Mage AI
Mage AI er en næste generations datapipelineplatform, der kombinerer et udviklingsmiljø i notebook-stil med produktionsklar orkestrering. Dataingeniører og -analytikere bygger ETL-pipelines ved hjælp af Python, SQL eller R i en interaktiv editor, tester dem inkrementelt og planlægger og overvåger dem derefter i stor skala. Integrationer med PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 og snesevis af andre kilder og destinationer dækker de fleste datastack-konfigurationer.
Selv-hosting af Mage AI på din VPS holder følsomme produktionsdata inden for din egen infrastruktur, eliminerer cloud-prissætning pr. kørsel og giver teams et dedikeret pipeline-miljø, der skalerer med deres arbejdsbyrder uden leverandørbegrænsninger.
Vigtige funktioner i Mage AI
Notesbogsstiludvikling
Byg og test pipelineblokke interaktivt i et browser-IDE, før de promoveres til planlagte produktionskørsler.
Python, SQL og R Support
Skriv transformationslogik på det sprog dit team allerede bruger, ved at blande Python- og SQL-blokke i den samme pipeline.
Indbygget orkestrering
Planlæg pipelines, definer afhængigheder mellem opgaver, og overvåg kørsler fra et samlet orkestreringsdashboard.
Brede integrationer
Forbind til databaser, datalagre, cloudlagring og API'er med forudbyggede forbindelser, der dækker de fleste datastack-værktøjer.
Git-integration
Versionsstyringspipelinekode med indbygget Git-understøttelse til samarbejdsudvikling og ændringssporing.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mage AI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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