Mage AI er en næste generations datapipelineplatform, der kombinerer et udviklingsmiljø i notebook-stil med produktionsklar orkestrering. Dataingeniører og -analytikere bygger ETL-pipelines ved hjælp af Python, SQL eller R i en interaktiv editor, tester dem inkrementelt og planlægger og overvåger dem derefter i stor skala. Integrationer med PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 og snesevis af andre kilder og destinationer dækker de fleste datastack-konfigurationer.

Selv-hosting af Mage AI på din VPS holder følsomme produktionsdata inden for din egen infrastruktur, eliminerer cloud-prissætning pr. kørsel og giver teams et dedikeret pipeline-miljø, der skalerer med deres arbejdsbyrder uden leverandørbegrænsninger.