Udrul Trino med et-klik installation
Hurtig distribueret SQL-forespørgselsmotor til at køre fødereret analyse på tværs af datasøer, datalagre og operationelle databaser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Trino
Trino er en højtydende distribueret SQL-forespørgselsmotor, der oprindeligt blev udviklet hos Facebook som Presto og nu vedligeholdes af Trino Software Foundation. Den lader analytikere og ingeniører køre interaktive ANSI SQL-forespørgsler på tværs af heterogene datakilder — objektlagring, relationelle databaser, meddelelsesmæglere og søgeindekser — sammenføje og aggregere dem, som om de levede i et enkelt datalager, uden ETL eller dataflytning.
Selv-hosting af Trino på din VPS giver datateams et fødereret forespørgselslag, de fuldt ud kontrollerer, uden gebyrer pr. forespørgsel og uden leverandørlåsning. Den medfølgende web-brugergrænseflade viser kørende forespørgsler, arbejderudnyttelse og udførelsesplaner, så operatører kan fejlfinde ydeevne og justere klyngeressourcer direkte fra browseren.
Vigtige funktioner i Trino
Fødererede SQL-forespørgsler
Forbind snesevis af datakilder via pluggbare forbindelser, og sammenføj dem i en enkelt ANSI SQL-sætning uden staging eller ETL.
Massivt parallel motor
Vektoriseret hukommelsesbaseret udførelse og adaptiv forespørgselsplanlægning leverer interaktiv latenstid på terabyte-skala datasøer og datavarehuse.
Omfattende stikkatalog
Officielle konnektorer til Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra og mere.
Indbygget webkonsol
Browserbaseret brugerflade viser kørende og afsluttede forespørgsler, arbejdernes tilstand, trin-niveau metrics og udførelsesplaner til hurtig fejlfinding af ydeevne.
ANSI SQL med udvidelser
Fuld standard SQL med vinduesfunktioner, laterale joins, arrays, maps, JSON, geospatiale typer og brugerdefinerede funktioner.
JDBC, ODBC og Python
Drop-in-drivere og klienter forbinder BI-værktøjer som Tableau, Superset og Metabase samt data science-notebooks og ETL-pipelines.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Trino
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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