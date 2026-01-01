Trino er en højtydende distribueret SQL-forespørgselsmotor, der oprindeligt blev udviklet hos Facebook som Presto og nu vedligeholdes af Trino Software Foundation. Den lader analytikere og ingeniører køre interaktive ANSI SQL-forespørgsler på tværs af heterogene datakilder — objektlagring, relationelle databaser, meddelelsesmæglere og søgeindekser — sammenføje og aggregere dem, som om de levede i et enkelt datalager, uden ETL eller dataflytning.

Selv-hosting af Trino på din VPS giver datateams et fødereret forespørgselslag, de fuldt ud kontrollerer, uden gebyrer pr. forespørgsel og uden leverandørlåsning. Den medfølgende web-brugergrænseflade viser kørende forespørgsler, arbejderudnyttelse og udførelsesplaner, så operatører kan fejlfinde ydeevne og justere klyngeressourcer direkte fra browseren.