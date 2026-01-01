tinyMediaManager er en selvhostet mediehåndtering, der organiserer dine film- og tv-serie-samlinger ved at hente omfattende metadata, illustrationer og bedømmelser fra TheMovieDB, TheTVDB og Fanart.tv. Den omdøber filer i henhold til konfigurerbare skabeloner, genererer NFO-filer, der er kompatible med Kodi, Emby, Jellyfin, Plex og MediaPortal, og håndterer komplekse multi-disk- og multi-episode-strukturer automatisk.

Implementeret som et grafisk skrivebordsmiljø, der er tilgængeligt via noVNC, kører det udelukkende i din browser på port 4000 uden klientsoftware. Selvhosting på din VPS betyder, at hele dit mediebibliotek kan organiseres og vedligeholdes eksternt, med alle metadata gemt lokalt under din kontrol.