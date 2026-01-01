Installer tinyMediaManager med enkeltklikinstallation.
Platformsuafhængig mediehåndtering til at organisere film og tv-serier, hente metadata og generere NFO-filer til mediecentre.
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Hvad du kan bygge med tinyMediaManager
tinyMediaManager er en selvhostet mediehåndtering, der organiserer dine film- og tv-serie-samlinger ved at hente omfattende metadata, illustrationer og bedømmelser fra TheMovieDB, TheTVDB og Fanart.tv. Den omdøber filer i henhold til konfigurerbare skabeloner, genererer NFO-filer, der er kompatible med Kodi, Emby, Jellyfin, Plex og MediaPortal, og håndterer komplekse multi-disk- og multi-episode-strukturer automatisk.
Implementeret som et grafisk skrivebordsmiljø, der er tilgængeligt via noVNC, kører det udelukkende i din browser på port 4000 uden klientsoftware. Selvhosting på din VPS betyder, at hele dit mediebibliotek kan organiseres og vedligeholdes eksternt, med alle metadata gemt lokalt under din kontrol.
Vigtige funktioner i tinyMediaManager
Metadatahentning
Henter omfattende metadata, illustrationer, trailere og bedømmelser fra TheMovieDB, TheTVDB og Fanart.tv til film og tv-serier.
NFO Filgenerering
Opretter NFO-filer i det format, der forventes af Kodi, Emby, Jellyfin, Plex og MediaPortal, og holder dit mediecenter altid synkroniseret.
Automatisk Filomdøbning
Omdøber og omorganiserer dine mediefiler og mapper i henhold til fuldt konfigurerbare skabeloner baseret på hentede metadata.
TV-seriehjælp
Registrerer og organiserer strukturer med flere sæsoner og episoder, herunder særudsendelser, opdelte episoder og alternative navngivningskonventioner.
Browserbaseret Desktop
Kører som et fuldt skrivebordsmiljø tilgængeligt via noVNC i enhver browser — ingen VNC-klient eller lokal installation påkrævet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre tinyMediaManager
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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