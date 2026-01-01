Op til 70% rabat på withoutbg

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Selvhostet AI-baggrundsfjernelsesværktøj, der behandler billeder lokalt uden cloud-afhængighed eller gebyrer pr. billede.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med withoutbg

withoutbg er en selvhostet AI-drevet baggrundsfjernelsesapplikation, der kører en fire-trins ONNX-modelpipeline udelukkende på din egen server. Den tilbyder en træk-og-slip webgrænseflade til fjernelse af baggrunde fra produktbilleder, portrætter og marketingbilleder – uden at sende filer til en cloud-tjeneste eller betale gebyrer per billede. Pipelinen kombinerer ISNet-segmentering, Depth Anything V2-vejledning, Focus Matting og en forfineringsmodel for at producere rene resultater med gennemsigtig baggrund udelukkende fra CPU-inferens.

Alle modelvægte er bundtet inde i Docker-imaget, så der er intet at konfigurere ud over at implementere containeren – ingen modeldownloads, ingen GPU påkrævet, ingen eksterne API-kald på behandlingsstien.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i withoutbg

Lokal AI-modelpipeline

Kører al baggrundsfjernelsesbehandling på din egen server ved hjælp af medfølgende ONNX-modeller – intet billede sendes nogensinde til en ekstern cloud-tjeneste.

Firetrins behandling

ISNet-segmentering, Depth Anything V2-vejledning, Focus Matting og en forfineringsmodel arbejder sammen for at producere rene kanter på hår, pels og komplekse motiver.

Ingen GPU nødvendig

CPU-baseret ONNX-inferens betyder, at enhver standard VPS kan køre den fulde modelpipeline uden GPU-hardware eller CUDA-opsætning.

Træk-og-slip web-UI

React-baseret grænseflade lader brugere trække billeder ind og downloade resultater med gennemsigtig baggrund i PNG-, JPEG- eller WebP-format uden opsætning.

Ingen gebyrer pr. billede

Selvhosting eliminerer gebyrer pr. billede fra SaaS-API'er til baggrundsfjernelse – behandl ubegrænset antal billeder til en fast VPS-omkostning.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre withoutbg

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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