Udrul withoutbg med ét-klik-installation.
Selvhostet AI-baggrundsfjernelsesværktøj, der behandler billeder lokalt uden cloud-afhængighed eller gebyrer pr. billede.
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Hvad du kan bygge med withoutbg
withoutbg er en selvhostet AI-drevet baggrundsfjernelsesapplikation, der kører en fire-trins ONNX-modelpipeline udelukkende på din egen server. Den tilbyder en træk-og-slip webgrænseflade til fjernelse af baggrunde fra produktbilleder, portrætter og marketingbilleder – uden at sende filer til en cloud-tjeneste eller betale gebyrer per billede. Pipelinen kombinerer ISNet-segmentering, Depth Anything V2-vejledning, Focus Matting og en forfineringsmodel for at producere rene resultater med gennemsigtig baggrund udelukkende fra CPU-inferens.
Alle modelvægte er bundtet inde i Docker-imaget, så der er intet at konfigurere ud over at implementere containeren – ingen modeldownloads, ingen GPU påkrævet, ingen eksterne API-kald på behandlingsstien.
Vigtige funktioner i withoutbg
Lokal AI-modelpipeline
Kører al baggrundsfjernelsesbehandling på din egen server ved hjælp af medfølgende ONNX-modeller – intet billede sendes nogensinde til en ekstern cloud-tjeneste.
Firetrins behandling
ISNet-segmentering, Depth Anything V2-vejledning, Focus Matting og en forfineringsmodel arbejder sammen for at producere rene kanter på hår, pels og komplekse motiver.
Ingen GPU nødvendig
CPU-baseret ONNX-inferens betyder, at enhver standard VPS kan køre den fulde modelpipeline uden GPU-hardware eller CUDA-opsætning.
Træk-og-slip web-UI
React-baseret grænseflade lader brugere trække billeder ind og downloade resultater med gennemsigtig baggrund i PNG-, JPEG- eller WebP-format uden opsætning.
Ingen gebyrer pr. billede
Selvhosting eliminerer gebyrer pr. billede fra SaaS-API'er til baggrundsfjernelse – behandl ubegrænset antal billeder til en fast VPS-omkostning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre withoutbg
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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