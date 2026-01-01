withoutbg er en selvhostet AI-drevet baggrundsfjernelsesapplikation, der kører en fire-trins ONNX-modelpipeline udelukkende på din egen server. Den tilbyder en træk-og-slip webgrænseflade til fjernelse af baggrunde fra produktbilleder, portrætter og marketingbilleder – uden at sende filer til en cloud-tjeneste eller betale gebyrer per billede. Pipelinen kombinerer ISNet-segmentering, Depth Anything V2-vejledning, Focus Matting og en forfineringsmodel for at producere rene resultater med gennemsigtig baggrund udelukkende fra CPU-inferens.

Alle modelvægte er bundtet inde i Docker-imaget, så der er intet at konfigurere ud over at implementere containeren – ingen modeldownloads, ingen GPU påkrævet, ingen eksterne API-kald på behandlingsstien.