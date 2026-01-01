Implementer Pinry med et-klik installation.
Selvhostet Pinterest-lignende billedtavle til lagring, mærkning og organisering af billeder og videoer.
Vælg en VPS-pakke til Pinry
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Pinry
Pinry er en open source, selvhostet billedtavle, der lader dig indsamle, tagge og gennemse billeder, videoer og websider i et visuelt tiltalende fliselayout — ligner Pinterest, men er helt under din kontrol. Den kombinerer en Django REST Framework back-end med en Vue.js front-end og leveres som en enkelt Docker-container understøttet af SQLite for en nulafhængig opsætning.
Selvhosting af Pinry betyder, at din personlige samling forbliver privat på din egen VPS, uden algoritmiske feeds, ingen annoncer og ingen konto påkrævet for at browse, hvis du aktiverer offentlig adgang. Understøttelse af flere brugere, offentlige og private tavler, kompatibilitet med browserudvidelser og en fuld REST API gør den velegnet til både personlige samlinger og små samarbejdende teams.
Vigtige funktioner i Pinry
Tagbaseret opdagelse
Tildel flere tags til hver pin, og filtrer hele din samling øjeblikkeligt efter tag – ingen indlejrede mapper påkrævet.
Flerbrugertavler
Opret separate tavler pr. bruger, og styr synligheden med offentlige eller private adgangsindstillinger for hver tavle.
Browserudvidelsessupport
Gem billeder direkte fra enhver webside til dit Pinry-board ved hjælp af den officielle browserudvidelse.
REST API
Automatiser pin-oprettelse og administrer samlinger programmatisk via den indbyggede Django REST Framework API.
Multi-Arch Docker-image
Det officielle image understøtter AMD64, ARMv7 og ARMv8 — kører på standard VPS-servere og ARM-baserede boards.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Pinry
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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