Pinry er en open source, selvhostet billedtavle, der lader dig indsamle, tagge og gennemse billeder, videoer og websider i et visuelt tiltalende fliselayout — ligner Pinterest, men er helt under din kontrol. Den kombinerer en Django REST Framework back-end med en Vue.js front-end og leveres som en enkelt Docker-container understøttet af SQLite for en nulafhængig opsætning.

Selvhosting af Pinry betyder, at din personlige samling forbliver privat på din egen VPS, uden algoritmiske feeds, ingen annoncer og ingen konto påkrævet for at browse, hvis du aktiverer offentlig adgang. Understøttelse af flere brugere, offentlige og private tavler, kompatibilitet med browserudvidelser og en fuld REST API gør den velegnet til både personlige samlinger og små samarbejdende teams.