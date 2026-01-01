Headroom er en open source kontekstkomprimerings-middleware til AI-agenter og LLM-drevne applikationer. Implementeret som en transparent proxy sidder den mellem din agent og ethvert OpenAI-kompatibelt API-slutpunkt, og komprimerer automatisk værktøjsoutput, logs, RAG-chunks, filer og samtalehistorik — hvilket reducerer tokenforbruget med 60–95 % uden tab af svarnøjagtighed.

Headroom integrerer nativt med Claude Code, Cursor og andre MCP-kompatible værktøjer via dens indbyggede MCP-servergrænseflade. Selv-hosting på din VPS eliminerer tredjepartsdataeksponering og giver dig fuld kontrol over, hvilken AI-backend dine agenter forbinder til.