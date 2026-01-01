Implementer Headroom med enkeltklikinstallation.
Open source-kontekstkomprimeringsproxy, der reducerer LLM-tokenforbrug med 60–95% for AI-agenter og kodeværktøjer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Headroom
Headroom er en open source kontekstkomprimerings-middleware til AI-agenter og LLM-drevne applikationer. Implementeret som en transparent proxy sidder den mellem din agent og ethvert OpenAI-kompatibelt API-slutpunkt, og komprimerer automatisk værktøjsoutput, logs, RAG-chunks, filer og samtalehistorik — hvilket reducerer tokenforbruget med 60–95 % uden tab af svarnøjagtighed.
Headroom integrerer nativt med Claude Code, Cursor og andre MCP-kompatible værktøjer via dens indbyggede MCP-servergrænseflade. Selv-hosting på din VPS eliminerer tredjepartsdataeksponering og giver dig fuld kontrol over, hvilken AI-backend dine agenter forbinder til.
Vigtige funktioner i Headroom
Massive Tokenbesparelser
Komprimerer værktøjsoutput, logs og samtalehistorik før afsendelse til LLM'en, hvilket reducerer tokenforbruget med 60–95% uden at ofre nøjagtighed.
Nulkodeproxy
Fungerer som en drop-in-proxy mellem din agent og enhver OpenAI-kompatibel API – ingen SDK-ændringer er nødvendige for at begynde at spare tokens med det samme.
Kontekstdeduplikering
Deduplikerer automatisk delt kontekst på tværs af Claude, Codex, Gemini og andre agenter, der kører i samme session.
MCP-serverhjælp
Udstiller komprimeringsværktøjer som MCP-slutpunkter, integreres nativt med Claude Code, Cursor og enhver MCP-kompatibel kodningsagent.
Brugerdefineret Backendrouting
Rout anmodninger til enhver OpenAI-kompatibel backend ved at konfigurere en enkelt miljøvariabel – ingen agentkodeændringer er påkrævet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Headroom
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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